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Sale Đorđević se javio zbog srebra "orlića": Da svima bude jasno kakav je uspjeh Srbija napravila na Mundobasketu

Sale Đorđević se javio zbog srebra "orlića": Da svima bude jasno kakav je uspjeh Srbija napravila na Mundobasketu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Saša Đorđević oglasio se poslije velikog uspjeha reprezentacije Srbije do 17 godina i osvajanja srebra na Mundobasketu

Saša Đorđević o srebru orlića na Mundobasketu Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije osvojila je srebro na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. U finalu je Amerika bila prejaka (107:81), ali je ovih 12 momaka obradovalo naciju. Pokazali su da je pred njima svijetla budućnost.

Upravo se njima i cijeloj ekipi obratio i legendarni srpski košarkaš Aleksandar Đorđević koji je od skoro preuzeo Bahčešehir. Čestitao je momcima na velikom uspjehu.

"Od kada se igra ovo do 17 godina (od 2010. godine), američki tim ima 58:0 u pobjedama, sa prosječnom razlikom od +53 i nijednom izgubljenom četvrtinom. Zato još jednom - BRAVO klinci. Velike čestitke idu sigurno i ultra ponosnim roditeljima in primis (na prvom mjestu, op.a., kao i klubovima i naravno trenerima za koje momci igraju", napisao je Đorđević na društvenim mrežama.

Tagovi

Aleksandar Đorđević košarka

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