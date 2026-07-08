ABA liga ponovo postaje bitna: Šampion od sljedeće sezone direktno u Evroligi?!

Predsjednik KS Crne Gore Dragan Bokan najavio je velike promjene, a to mu je garantovao Dejan Bodiroga.

Izvor: MN PRESS

Šampion ABA lige za ovu sezonu je Dubai koji je je vlasnik petogodišnje licence Evrolige, pa se nije polemisalo o tome da osvojena titula u regionu više ne donosi sigurno mjesto u eliti. Prema riječima predsjednika KS Crne Gore Dragana Bokana, to će u budućnosti biti drugačije.

Od sljedeće sezone, u narednih 10 godina, šampionska titula u ABA ligi će garantovati mjesto u elitnom evropskom takmičenju koje će u bliskoj budućnosti pretrpjeti velike reforme.

"Došao nam je prijedlog ugovora gdje će prvak ABA lige imati desetogodišnji prolaz direktno u Evroligu. To je bila najava tada od Bodiroge i već je došao ugovor, pa od sljedeće počinje borba za to. Još je ova sezona po starom, tako da će ABA liga biti sačuvana. Imamo ozbiljne sponzorske pakete i veliko interesovanje. Dubai svake godine daje ozbiljan novac da igra ABA ligu, onda imamo Kluž, Slovan, Beč. To su ozbiljni izvori, gdje 12 vlasnika iz godine u godinu imaju bolje finansijske uslove", rekao je Bokan, a prenosi RTCG.

Osvrnuo se na konkurenciju u regionalnom takmičenju koja je iz sezone u sezonu sve jača. Cibona se vraća poslije godine pauze, a ulaskom novih vlasnika, hrvatski klub će ponovo biti konkurentan. Ekipe će ponovo biti podijeljene u dvije grupe sa 10 učesnika, što dodatno doprinosi atraktivnosti takmičenja.

"Neće biti lako da se plasiramo među četiri u ABA ligi, tu su Cedevita Olimpija, Kluž, tri evroligaša... Cibona se vratila. Upoznao sam i novog vlasnika Cibone, koji živi u Torontu, tako da sam siguran da će u narednim godinama biti bolja, što je jako lijepo prvo za hrvatsku košarku, a onda i za ABA region", zaključio je Bokan.