FBI uhapsio jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša: Debitovao u Evroligi, sad mu prijeti 60 godina zatvora

Ker Krisa važio je za jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša, a sada mu prijeti 60 godina zatvora zbog prevare.

Izvor: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Ker Krisa je važio za jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša. Predviđali su mu svijetlu budućnost, a danas mu prijeti čak 60 godina u zatvoru zbog prevare! Uhvaćen je u pronevjeri 2,2 miliona dolara i u istragu se uključio i FBI.

Upravo su ga FBI agenti uhapsili zbog prevare u kojoj je učestvovao, prenose lokalni američki mediji u Kentakiju. S obzirom na to ko je sve umiješan i koliko je istraga vođena male su šanse da će uspjeti da se odbrani od svih optužbi koje mu se stavljaju na teret.

Krisa je rođen u Estoniji 2. januara 2001. godine i tamo je počeo karijeru. Primijetio ga je Bamberg gdje je proveo sezonu, pa je odlučio da ode u Litvaniju i da potpiše za Žalgiris. Uspio je i da debituje u Evroligi 25. oktobra 2019. godine na meču protiv Asvela. Više vremena proveo je u rezervnom timu Žalgirisa, pa je u želji za većom minutažom otišao u litvanski Prienai. Tada je riješio da ode "preko okeana" i da nastavi karijeru na koledžu.

Igrao je u Americi za Arizonu, Zapadnu Virdžiniju, Kentaki i Sinsinati sve dok nije došlo do hapšenja i FBI istrage... Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti Estonac je navodno koristio lažne identitete, slao obmanjujuće poruke i izmišljao priče da bi mu slali novac. Navodno je tvrdio da mu je bolesna majka, da je potrebno hitno liječenje i da mu je porodica u opasnosti.

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