Svijet dobija novog košarkaškog diva: Viši je od Vembanjame, a ono što radi na terenu je još luđe

Sudanac Džongkuč Mač postao je senzacija sa visinom od 229 centimetara i izuzetno brzim napretkom u svim parametrima. U NBA ligi je već postao poželjan, ali će se prije toga oprobati na koledžu

Izvor: Instagram/baseline.hoops/Printscreen, Instagram/african.folder/Printscreen

Iz godine u godinu na svjetskoj sceni pojavljuju se igrači koji intrigiraju načinom igre, kretanjem, stilom šuta, ali pojavljuju se i oni koji najviše pažnje privlače visinom. U modernoj istoriji u centru pažnje je Francuz Viktor Vembanjama, uskoro bismo pod svetlima "velikih" klubova mogli da vidimo i Olivera Rija, ali sada Sudanac Džongkuč Mač prijeti da zasjeni pomenuta imena.

Momak koji ima 18 godina i visok je 229 centimetara karijeru trenutno gradi u Australiji. Dakle, pet centimetara je viši od Vembanjame, vjerovatno budućeg MVP igrača najjače lige na svijetu. Sudanac je spreman da karijeru, kao i mnogi igrači, nastavi na koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama, a kako stvari stoje, u NBA ligi već otvaraju šampanjac jer razvoj ovog momka ide u pravom smeru.

Mač je rođen u Južnom Sudanu i potiče iz plemena Dinka i nije slučajnost to što je ovako visok. Porijeklo je zaslužno za to - njegovo pleme pripada etničkoj grupi sa obale Nila koja je poznata po najvišoj prosječnoj visini na svijetu, pa su muškarci visoki između 182 i 190 centimetara. Ipak, razlika u atletskim sposobnostima je osjetna, pa tako ovaj košarkaš nije odrastao na farmi i održao tradiciju porodice, već je odlučio da sreću potraži na drugom mjestu.

Sa svega 14 godina njegovi roditelji emigrirali su u Australiju, ali po svemu sudeći uskoro ga čeka sljedeća stanica - Sjedinjene Američke Države. Prevagu u ranoj karijeri ovog momka odnio je "Adidas Eurocamp", gdje je imao devet poena i osam skokova. Možda statistika nije zadivljujuća, ali činjenica da Mač i dalje traži svoje mjesto pod suncem ostavlja mu mnogo prostora za napredak, koji je iz dana u dan sve primjetniji.

Sudanac je za svega godinu dana dodao 18 kilograma mišićne mase. Parametri koji su zabeleženi tokom napretka ovog momka govore da Mač skače, trči i kreće se kao da je 40 centimetara niži. I tu nije kraj, ovaj momak može da stoji ispod koša i jednostavno dodirne obruč, pa mu za zakucavanje nije potreban ama baš nikakav skok. Da razvoj ide u dobrom pravcu potvrđuje i činjenica da je sa Sudancem radio Robi Mekinlej, odnosno čovjek koji je afirmisao Džoša Gidija, svakako jednog od najboljih košarkaša Australije.

Sad je Mač u rukama Solomona Deča: "Ima ponude sa LSU, Senta Klera, Južne Karoline, Kolorada i Vašingtona, ali njegov potencijal je ogroman", rekao je jednom prilikom.

Vembanjama mu je uzor

Da li zbog visine, da li zbog stila igre? Mač ističe da mu je omiljeni košarkaš Viktor Vembanjama. "Stalno gledam njegove mečeve", rekao je.

Mač ima tek 18 godina i jasno je da se razvija u dobrom pravcu. Zbog porijekla i visine neodoljivo podsjeća na Manutea Bola, takođe iz Sudana, koji je bio visok 231 centimetar i imao svega 91 kilogram. Prije nego što je preminuo od bubrežne infekcije, ovaj košarkaš važio je za najvišeg igrača u NBA ligi, a ostao je upamćen i kao jedan od najboljih blokera najjačeg takmičenja na svijetu.