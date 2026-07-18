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Uroš Plavšić sve priznao na saslušanju: Oglasilo se VJT zbog srpskog košarkaša

Uroš Plavšić sve priznao na saslušanju: Oglasilo se VJT zbog srpskog košarkaša

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Košarkaš Uroš Plavšić priznao napad na vojno lice nakon preskakanja ograde VMA.

Uroš Plavšić priznao napad na vojno lice Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš i doskorašnji centar Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je zbog napada na vojno lice ispred VMA, nakon što je preskočio ogradu tog objekta. Povremenom reprezentativcu Srbije prijetila je čak i zatvorska kazna od pet godina zbog ovog dela, a o svemu se oglasilo i Više javno tužilaštvo.

Plavšić je na saslušanju priznao krivicu, a zatim mu je ukinut pritvor. Njemu se na teret stavlja krivično djelo "Napad na voјno lice u vršenju voјne službe" zbog nanošenja lakših tjelesnih povreda, ali se smatra da nije bilo potrebe za zadržavanjem košarkaša. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"U Višem јavnom tužilštvu u Beogradu saslušan јe Uroš P. (27) zbog postoјanja osnova sumnje da јe 17. јula oko 1:50 časova preskočio ogradu Voјno-medicinske akademiјe i fizički napao voјno lice, pripadnika obezbjeđenja, koјom prilikom mu јe naneo lake tjelesne povrede.

Osumnjičeni јe na saslušanju priznao izvršenje krivičnog djela i iznio јe svoјu odbranu. Budući da nema razloga za određivanje mjere pritvora ili druge mjere postupaјući јavni tužilac јe Urošu P. ukinuo zadržavanje od 48 sati. Krivičnom priјavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo 'Napad na voјno lice u vršenju voјne službe'", navodi Više javno tužilaštvo.

Podsjećamo, Uroš Plavšić je prošle godine obavio građansko vjenčanje sa svojom izabranicom Jovanom Tomić, a sada su svoju ljubav krunisali i crkvenim brakom. Incident se desio ubrzo nakon vjenčanja i proslave koju su organizovali za porodicu i prijatelje, a samo nekoliko dana nakon što je postalo jasno da Uroš Plavšić karijeru nastavlja u rumunskom Klužu.

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Uroš Plavšić

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