Kakav šok: Bivši košarkaš Partizana iznenada objavio kraj karijere

Nosio je crno-bijeli dres u sezoni 2024/25, odakle se otisnuo u Tokio.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Brendon Dejvis, odlučio je da završi igračku karijeru u 34. godini. On je za crno-bijele nastupao u sezoni 2024/25, da bi nakon jedne godine u Japanu objavio da se povlači.

Njegov tim je ove iznenađujuće vijesti saopštio na društvenim mrežama, a onda se oglasio i sam Dejvis.

"Primili smo zahtjev Brendona Dejvisa o kraju igračke karijere, nakon čega je, uz obostrani dogovor, donesena odluka o raskidu ugovora za sezonu 2026/27. Klub se zahvaljuje Dejvisu na svemu što je učinio tokom boravka u Alvark Tokiju, uz želje za mnogo uspjeha i dobro zdravlje u nastavku života i budućim izazovima", stoji u objavi kluba.

Kratkim saopštenjem oglasio se i Dejvis. "Ovo je veoma iznenadna odluka, ali nakon dugog razmišljanja odlučio sam da se povučem iz profesionalne košarke. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost svima u Alvark Tokiju - trenerima, stručnom štabu i navijačima. Zauvijek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili", poručio je Dejvis u zvaničnom saopštenju.

Karijera Brendona Dejvisa

Američki centar je na startu karijere igrao u NBA ligi, gdje je nosio dresove Filadelfije i Bruklina, da bi u evropsku košarku stigao preko Francuske, gdje je igrao za Elan Šalon. Uslijedio je prelazak u Vareze, da bi se Monaku priključio 2016. godine. Potom je igrao za Žalgiris gdje je priveo dvije sezone.

Dobre partije su ga preporučile Barseloni gdje je proveo period od tri godine. Nastupao je još za Olimpiju, Valensiju, Partizan i na kraju Alvarak Tokio.

U najjačoj evropskoj ligi proveo je osam sezona, odigravši 263 utakmice, uz prosječan učinak od 10,9 poena i 4 skoka po meču. Igrao je na visokom nivou i u posljednjoj sezoni u Japanu, gdje je bilježio 13,4 poena i 4,9 skokova po utakmici, stoga je njegovo penzionisanje veliko iznenađenje u svijetu košarke.