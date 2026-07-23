Bio je Zvijezda u usponu, pa najveći promašaj Evrolige: Real Madrid ne može da se riješi svog igrača

Svojevremeno najtalentovaniji italijanski košarkaš Gabrijele Proćida višak u Real Madridu, pa se traži klub u koji će preći na pozajmicu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Real Madrid nema ideju kako da oživi karijeru italijanskog košarkaša koji je do skoro bio jedan od najtalentovanijih u Evropi. Zablistao je Gabrijele Proćida dok je nosio dres berlinske Albe, ali se ispostavlja da je odlazak u Španiju bio pogrešan korak za njegovu karijeru.

Nakon samo godinu dana ua Madridu jasno je da Proćida mora da ode iz kluba kako bi svi imali koristi. Real je spreman da ga pošalje na pozajmicu, a zatim da se nada da će se Italijan snaći u novom klubu, jer je praktično propustio godinu dana košarke i to u sezoni nakon što je proglašen za Zvezdu u usponu Evrolige.

Tokom prethodne sezone Gabrijele Proćida odigrao je tek osam mečeva za Real u Evroligi, a samo jednom našao se u startnoj petorci. Prosečno je igrao pet minuta po meču i za to vrijeme bilježio 1,6 poena, pola skoka i 0,1 asistenciju. Ipak, jasno je da te brojke ne oslikavaju njegov kvalitet na pravi način - samo sezonu ranije u dresu Albe igrao je više od 20 minuta po utakmici, uz prosjek od gotovo 10 poena po meču.

Gabrijele Proćida profesionalnu karijeru počeo je igrajući za Kantu, zatim je jednu sezonu nosio dres Fortituda iz Bolonje, pa tri godine bio u Albi iz Berlina. U ljeto 2025. godine prešao je u Real Madrid, ali je to ispalo loše. Italijanski košarkaš je 2022. godine draftovan kao 36. pik, a izabrao ga je Portland. Iste noći trejdovan je u Detroit, a gotovo dvije godine kasnije pravo na njega ustupljeno je Juti.

Sa ove tačke gledišta čini se da Proćida neće stići do NBA lige, ali je njegova sreća što i dalje ima klubova u Evropi koji nisu kompletirali igrački kadar za narednu sezonu. Vidjećemo ko je od njih zainteresovan da pruži ruku spasa italijanskom košarkašu koji pokriva pozicije dva i tri.

Možda bi za italijanskog košarkaša mogao da bude zainteresovan i Partizan, koji je tek posljednjih dana počeo da predstavlja igrače za novu sezonu. Naravno, Gabrijele Proćida nije košarkaš koji bi u narednoj sezoni mogao da bude nosilac igre crno-bijelih, ali bi nešto veća minutaža na parketu i prisustvo zemljaka Alesandra Pajole možda pomogli talentovanom košarkašu da se vrati na pravi put - barem kao jedan od igrača u rotaciji kod Đoana Penjaroje. Proćida i Real Madrid imaju ugovor do 2028. godine.