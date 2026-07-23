Katastrofa za Srbiju: Bez jednog od najboljih na Evropsko prvenstvo

Juniorska reprezentacija Srbije biće oslabljena neigranjem jednog od lidera generacije.

Izvor: MN PRESS

Muška U-18 reprezentacija Srbije pokušaće da donese treću medalju u mlađim selekcijama ovog ljeta, pošto od 25. jula kreću u misiju na Evropskom prvenstvu u Italiji. Nažalost, samo dva dana ranije, sa spiska je otpao jedan od najboljih u timu selektora Saše Ocokoljića, Aleksej Nedeljković.

On je doživio povredu i neće putovati sa reprezentacijom. Kako su naveli iz Crvene zvezde, stepen povrede će tek biti utvrđen.

"Aleksej Nedeljković, naš mladi prvotimac, koji je u sezoni za nama zabilježio prve seniorske minute, a zatim i potpisao prvi profesionalni ugovor sa crveno-bijelima, povredio je koleno na posljednjem treningu reprezentacije do 18 godina pred put na EP u Italiji i neće biti u sastavu. Poslije detaljnih pregleda biće ustanovljen stepen povrede", stoji u objavi Zvezde.

Evropsko prvenstvo je na programu od 25. jula do 2. avgusta u italijanskom Trentinu. Srbija se nalazi u Grupi B gde će za rivale imati Slovačku, Tursku i Dansku.

Srbija je u pripremnom periodu ostavila jako dobar utisak, "orlići" su pobijedili Nijemce u dvije provjere i očekuje se da nas i oni obraduju poput generacija U20 i U17.

Ko je sve na spisku?

SRBIJA U18: Jovan Bikić , Andrej Bjelić, Andrija Šušić, Đorđe Lilić, Aleksej Nedeljković, Lazar Maksić, Vuk Danilović, Novak Pavlović, Luka Roganović, Luka Živojinović, Nikola Karalić, Đorđe Gnjato.

Takmičenje Srbija otvara protiv Turske, u nedelju 26. jula od 20.30.

BONUS VIDEO: