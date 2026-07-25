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Loni Voker ponuđen Partizanu: Samo jedan klub sabotira dolazak Amerikanca

Loni Voker ponuđen Partizanu: Samo jedan klub sabotira dolazak Amerikanca

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Košarkaš Makabija Loni Voker ponuđen je ekipi Partizana, ali nije jedini tim koji je zainteresovan da dovede Amerikanca

Košarkaš Makabija Loni Voker ponuđen je Partizanu Izvor: MN PRESS

Sudbina Lonija Vokera i dalje je jedna od tema u Makabiju iz Tel Aviva, ali sve je izvjesnije da će američki bek ovog ljeta promijeniti sredinu. Iako je prvobitno želio povratak u NBA ligu, ta opcija se za sada nije realizovala, pa su njegovi zastupnici počeli da nude njegove usluge klubovima iz Evrolige - u Partizanu ili Real Madridu.

Među ekipama koje su pokazale interesovanje nalazi se i Partizan, kojem je Voker ponuđen kao moguće pojačanje za narednu sezonu. Ipak, crno-bijeli nisu jedini evropski velikan koji prati situaciju, pošto je u ovom trenutku najkonkretniji Real Madrid.

Španski klub je još prošlog ljeta razmatrao mogućnost njegovog dovođenja, pojašnjava "Israel Hayom", a interesovanje je ponovo aktivirano nakon odlaska Marija Hezonje. Prema informacijama iz Španije, Real je trenutno u ozbiljnim pregovorima sa predstavnicima američkog košarkaša i deluje kao favorit u trci za njegov potpis.

Voker je prošle sezone imao ugovor sa Makabijem, ali u stručnom štabu nisu bili potpuno zadovoljni njegovim partijama, zbog čega nije bio prijavljen za završnicu takmičenja. Pored njega, izraelski klub je ostao i bez Tamira Blata, Zaka Henkinsa, Dejvida Apijanija, Marsija Santosa i Orena Seara, pa će narednog ljeta morati ozbiljno da promijeni sastav ekipe.

Tagovi

KK Partizan košarka

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