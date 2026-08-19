logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hladan tuš za Željka Obradovića: Kendrik Nan operisan, povrijedio se u Americi

Hladan tuš za Željka Obradovića: Kendrik Nan operisan, povrijedio se u Americi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Loše vijesti za navijače Panatinaikosa, najbolji igrač propušta pripreme i početak sezone.

Kendrik Nan operisan, povrijedio se u Americi Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Kakav šok za Željka Obradovića i Panatinaikos. Glavni igrač atinskih "zelenih" Kendrik Nan podvrgnut je operaciji desnog koljena i čeka ga duža pauza. On će propustiti kompletne pripreme, kao i početak sezone.

Njegov povratak na teren se očekuje početkom oktobra, pošto će morati na pauzu od šest do osam sedmica.

Tridesetjednogodišnji bek je tokom individualnih treninga u Sjedinjenim Državama doživeo povredu, da bi  u srijedu, 19. avgusta, uspješno podvrgnut artroskopskoj parcijalnoj meniskektomiji.

Prema navodima portala SDNA, riječ je o rutinskoj intervenciji, ali opravak nije nimalo lak. Sezona u Evroligi počinje 24. septembra, što znači da Nan ​​vjerovatno neće biti na raspolaganju Željku Obradoviću za uvodne mečeve u elitnom takmičenju.

Na osnovu trenutnih procena oporavka, ovaj američki bek će verovatno propustiti domaće utakmice protiv Pariza, Asvela i Makabija iz Tel Aviva.

Početak grčkog prvenstva takođe je zakazan za prvi vikend oktobra, što znači da bi Nan mogao da propusti i uvodne utakmice na domaćoj sceni.

Obradović će morati da se uzda u preostale snage, a na spoljnim pozicijama raspolaže sa izuzetno dobrim igračima, tu su Kostas Slukas, Džerijan Grent, Branku Badio, Silven Francisko.

Tagovi

Kendrik Nan KK Panatinaikos košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC