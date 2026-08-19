Hladan tuš za Željka Obradovića: Kendrik Nan operisan, povrijedio se u Americi

Loše vijesti za navijače Panatinaikosa, najbolji igrač propušta pripreme i početak sezone.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Kakav šok za Željka Obradovića i Panatinaikos. Glavni igrač atinskih "zelenih" Kendrik Nan podvrgnut je operaciji desnog koljena i čeka ga duža pauza. On će propustiti kompletne pripreme, kao i početak sezone.

Njegov povratak na teren se očekuje početkom oktobra, pošto će morati na pauzu od šest do osam sedmica.

Tridesetjednogodišnji bek je tokom individualnih treninga u Sjedinjenim Državama doživeo povredu, da bi u srijedu, 19. avgusta, uspješno podvrgnut artroskopskoj parcijalnoj meniskektomiji.

Prema navodima portala SDNA, riječ je o rutinskoj intervenciji, ali opravak nije nimalo lak. Sezona u Evroligi počinje 24. septembra, što znači da Nan ​​vjerovatno neće biti na raspolaganju Željku Obradoviću za uvodne mečeve u elitnom takmičenju.

Na osnovu trenutnih procena oporavka, ovaj američki bek će verovatno propustiti domaće utakmice protiv Pariza, Asvela i Makabija iz Tel Aviva.

Početak grčkog prvenstva takođe je zakazan za prvi vikend oktobra, što znači da bi Nan mogao da propusti i uvodne utakmice na domaćoj sceni.

Obradović će morati da se uzda u preostale snage, a na spoljnim pozicijama raspolaže sa izuzetno dobrim igračima, tu su Kostas Slukas, Džerijan Grent, Branku Badio, Silven Francisko.