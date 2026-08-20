Dejan Kravić se priključio treninzima Baskonije i sa 35 godina će probati da se izbori za mjesto u timu i da se nađe prvi put u karijeri u Evroligi.
Dok cijela Srbija čeka prijateljsku utakmicu Francuske i "orlova" u "Areni" gdje ćemo gledati neverovatne sastave predvođenje Nikolom Jokićem i Viktorom Vembanjamom, jedan nekadašnji reprezentativac Srbije napravio je neočekivan transfer. Dejan Kravić je došao u Baskoniju.
Baš zbog reprezentativne pauze novi trener Paolo Galbijati tražio je pojačanja za trening i pripreme, pa su se pored Dejana Kravića pripremama Baskonije pridružili Lukas Nguesan, Mehdi Nguama, Goran Filipović i Ugo Alonso. Kako Baskonija u sastavu ima samo Kalifu Diopa kao klasičnog centra, nije nemoguće da ako bude kvalitetno trenirao i ako se pokaže Dejan Kravić potpiše i zaigra Evroligu!
Ko je Dejan Kravić?
Baskonija dovela zaboravljenog Mostarca iz Amerike, sa 35 godina juri evroligaški san!
Dejana Kravića smo upoznali kao studenta Univerziteta Teksas kada je Aleksandar Đorđević odlučio da ga pozove u reprezentaciju. Rođeni Mostarac je započeo karijeru u Americi na univezitetima Jork i Teksas, a kada nije izabran na draftu počeo je da igra u Evropi. Nastupao je za Retimno, Den Boš, Brisel i Paionis, zatim je otišao u Virtus, a pronađao se u Španiji.
Kao igrač Obradoira i San Pablo Burgosa osvojio je tri FIBA Lige šampiona zaredom, a igrao je za Unikahu, Saragosu i Estudijantes. Prošlu sezonu je nastupao u Obradoiru, a sada će ovaj 213 centimetara visoki centar probati da konačno stigne do mjesta u Evroligi.
ℹ️ Dejan Kravic, Lucas Nguessan, Mehdy Ngouama, Goran Filipovic y Hugo Alonso refuerzan la pretemporada baskonista— Kosner Baskonia (@Baskonia)August 20, 2026
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