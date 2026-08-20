Dejan Kravić se priključio treninzima Baskonije i sa 35 godina će probati da se izbori za mjesto u timu i da se nađe prvi put u karijeri u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Dok cijela Srbija čeka prijateljsku utakmicu Francuske i "orlova" u "Areni" gdje ćemo gledati neverovatne sastave predvođenje Nikolom Jokićem i Viktorom Vembanjamom, jedan nekadašnji reprezentativac Srbije napravio je neočekivan transfer. Dejan Kravić je došao u Baskoniju.

Baš zbog reprezentativne pauze novi trener Paolo Galbijati tražio je pojačanja za trening i pripreme, pa su se pored Dejana Kravića pripremama Baskonije pridružili Lukas Nguesan, Mehdi Nguama, Goran Filipović i Ugo Alonso. Kako Baskonija u sastavu ima samo Kalifu Diopa kao klasičnog centra, nije nemoguće da ako bude kvalitetno trenirao i ako se pokaže Dejan Kravić potpiše i zaigra Evroligu!

Ko je Dejan Kravić?

Vidi opis Baskonija dovela zaboravljenog Mostarca iz Amerike, sa 35 godina juri evroligaški san! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Dejana Kravića smo upoznali kao studenta Univerziteta Teksas kada je Aleksandar Đorđević odlučio da ga pozove u reprezentaciju. Rođeni Mostarac je započeo karijeru u Americi na univezitetima Jork i Teksas, a kada nije izabran na draftu počeo je da igra u Evropi. Nastupao je za Retimno, Den Boš, Brisel i Paionis, zatim je otišao u Virtus, a pronađao se u Španiji.

Kao igrač Obradoira i San Pablo Burgosa osvojio je tri FIBA Lige šampiona zaredom, a igrao je za Unikahu, Saragosu i Estudijantes. Prošlu sezonu je nastupao u Obradoiru, a sada će ovaj 213 centimetara visoki centar probati da konačno stigne do mjesta u Evroligi.