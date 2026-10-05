Stefan Gudelj, talentovani fudbaler Crvene zvezde, debitovao je za reprezentaciju Srbije i oduševio navijače svojom igrom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FSSrbije

Talentovani Stefan Gudelj (20), koji je u meču Srbije i Holandije upisao prve minute u seniorskoj reprezentaciji, preko noći je oduševio navijače. Momak rođen u Trebinju je riješio da izabere "orlove" umjesto tima Bosne i Hercegovine i, kako stvari stoje, srpska budućnost je mirna ako svi budu igrali i marljivo radili kao Stefan.

"Čast mi je što sam debitovao za reprezentaciju. Zahvalio bih se selektoru, zahvalio bih se stručnom štabu. Pamtiću ovaj dan, ali nažalost poraz... Mislim da smo mogli više da izvučemo", rekao je Gudelj poslije poraza Srbije od Holandije.

Vidi opis Ko je Stefan Gudelj? Trebinjac, koji je igrao za "zmajiće", oduševio na debiju za Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Momak koji je kao junior igrao za Leotar, Feniks, Crvenu zvezdu, Čukarički i Grafičar trenutno je dio standardne postave Alberta Rijere u Crvenoj zvezdi, a sad je postao i dio "orlova". "Priključen sam 'A' selekciji iz reprezentacije U21, pričao sam dosta sa selektorom, pokazao mi je šta želi od mene, šta želi od tima. Bio sam srećan, javio sam porodici da počinjem, ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da je bilo dobro", dodao je poslije utakmice.

Iako je mlad, pokazao je zrelost i ozbiljnost na terenu. "U ovim godinama je najbitnije da igrače, u klubu sam se izborio za mjesto, igram standardno. Namjestio sam glavu i nije mi teško."

Vidi opis Ko je Stefan Gudelj? Trebinjac, koji je igrao za "zmajiće", oduševio na debiju za Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prvih nekoliko akcija Holandije natjerale su Gudelja da reaguje već u ranoj fazi meča, ali može se reći da je na taj način i stekao sigurnost. "Svakako je bitno da uđete dobro u utakmicu, da dobijete duel, da date siguran pas, svakako znači za dalji tok utakmice", zaključio je Stefan Gudelj poslije poraza od Holandije.

Ko je Stefan Gudelj?

Rođen u Trebinju, a igrao u Leotaru, Feniksu, Crvenoj zvezdi, Čukaričkom, Grafičaru i sve to još u juniorskoj karijeri. Potom je dobio priliku u seniorskom timu Crvene zvezde, ali je otišao na pozajmicu u Grafičar za koji je odigrao 25 utakmica. Po povratku u Ljutice Bogdana postao je igrač na kojeg Albert Rijera apsolutno računa.

Vidi opis Ko je Stefan Gudelj? Trebinjac, koji je igrao za "zmajiće", oduševio na debiju za Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Iako je igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 16 godina, riješio je da u seniorskim danima obuče dres Srbije. Nacionalnom timu ga je priključio Zoran Bata Mirković, ali tek u martu 2026, iako je još ranije postojala želja Gudelja da promijeni sportsko državljanstvo.

Zašto Gudelj ne igra za BiH?

Stefan Gudelj je u intervjuu za Glas Srpske od prije nekoliko meseci objasnio zbog čega više nije dio reprezentacije Bosne i Hercegovine. "Vidio sam svakakve naslove. Moraću da demantujem neke stvari. Hvala vam što ste mi dali šansu da kažem nešto na tu temu. Ovako stoje stvari, igrao sam dvije utakmice za kadetsku reprezentaciju BiH. Kasnije sam bio na kampu za U19 reprezentaciju kod selektora Dubravka Orlovića. Uredno sam se odazivao na pozive selektora BiH u to vrijeme", počeo je.

Izvor: MN PRESS

"Iskreno mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji već generalno na tom kampu. Kasnije su se desile neke fudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije koju sam odbio i nakon toga nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osjetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH", rekao je mladić i potom otkrio:

"Dobio sam poziv reprezentacije Srbije. Već sam bio na jednom okupljanju 'orlića' i od sada ću nastupati za Srbiju", naglasio je talentovani fudbaler Crvene zvezde.

Šta je rekao Dušan Tadić o Stefanu Gudelju?

Izvor: TV Arena sport

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić je i pored poraza nacionalnog tima bio ponosan na igru saigrača, posebno mladih.

"Dosta stvari, pružili smo dobru partiju. Mislim da smo zaslužili više. Da smo pobijedili ili igrali neriješeno, igra bi bila najbitnija. Timski smo igrali jako dobro, nismo se spustili kao protiv Njemačke i zato smo napravili problem. Dobre stvari. Jako sam srećan zbog ovih mladića, Gudelj, Cvetković - fenomenalno ponašanje, igre. Žao mi je što Cvetković nije dao gol kad je Gudelj prelijepo iznio loptu i dao mu pas, nevjerovatno za štopera. Baš lijepa stvar, bilo mi je milo. Cvetković odlično zalomio i šutnuo, bio bi prelijep pogodak. Pred njima je svijetla budućnost i lijepa stvar za srpski fudbal", rekao je kapiten Srbije Dušan Tadić.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)