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Viktor Vembanjama: "Kakva prijateljska, je l' ste vidjeli kako sam ga udario?"

Viktor Vembanjama: "Kakva prijateljska, je l' ste vidjeli kako sam ga udario?"

Autor Nikola Lalović
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Kapiten reprezentacije Francuske Viktor Vembanjama je poslije utakmice sa Srbijom u Beogradu istakao da je meč bio jakog intenziteta i prisjetio se jednog duela ispod koša.

Viktor Vembanjama Ovo sa Srbijom nije bila baš prijateljska utakmica Izvor: Nikola Lalović/MONDO

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u dramatičnoj završnici 90:87, a nakon meča se srpskim medijima obratio Viktor Vembanjama.

NBA superstar se pojavio u Beogradu i vodio je velike borbe sa Nikolom Jokićem i na kraju je završio sa deset poena na ovoj utakmici. Na startu obraćanja je priznao da je pomalo van forme.

"Prvi utisci? Osjećam se malo "zarđalo", još se navikavamo da igramo zajedno. Sjajno je što smo se vratili, mislim da smo se pokazali i da smo pokazali karakter", naglasio je Vembanjama.

Priznao je i da ovo nije bila klasična prijateljska utakmica, pa je naglasio da je u jednom momentu pretjerano jako udario rivala ispod koša u žaru borbe.

"Ne znam kako je izgledalo, ali nisam se osjećao kao da je prijateljska utakmica. Slučajno sam vrlo jako udario mog rivala i zaista je ovo bio meč na visokom nivou", zaključio je on.

Na kraju je dobio pitanje i o tome šta mu je drugačije kada igra FIBA mečeve u odnosu na NBA: "Mislim da je mnogo toga drugačije, ne bih mogao da izaberem jednu stvar", završio je Viktor Vembanjama koga ćemo i za tri dana gledati u duelima sa srpskim igračima. 

Tagovi

Viktor Vembanjama košarka

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