Košarkaši Srbije pobijedili su Francusku u Beogradu rezultatom 90:87 u prijateljskoj utakmici.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Francuske na prijateljskom meču u Beogradu! Iako je djelovalo da će "orlovi" lako doći do pobjede u finišu smo napravili veliki broj grešaka i na kraju smo vidjeli dramu, ali i trijumf domaćeg tima 90:87.

Srpska ekipa je u posljednja dva minuta ušla sa velikom prednošću, ali ih je serija grešaka odvela na posjed razlike u odnosu na rivala i na kraju smo gledali penal završnicu u kojoj su poeni Ognjena Dobrića ipak nekako odveli Srbiju do pobjede. Sada čekamo novi duel sa Francuzima za tri dana.

SRBIJA: Dangubić 3, Jović 10, Đurišić 6, Dobrić 12, Jokić 20 (8as) Lakić, Gudurić 9. Tanasković 2, Davidovac, Avramović 13, Milutinov 15, Novak

FRANCUSKA: Fransisko 13 (3as, 3ukr), Hifi 6, Furnije 5, Ajaji, Noa 14, Tarpi 5, Gober 6 (3sk), Hord 2, Pons, Rejno 4, Ajaji G. 10

Kako su "orlovi" pobijedili Francusku?





Vidi opis Srbija u drami dobila Francusku: Nikola Jokić gazio Viktora Vembanjamu, a onda za minut su "orlovi" umalo sve prosuli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 20 / 20

Meč je počeo vrlo izjednačeno, ali je Srbija držala prednost od posjeda ili dva razlike. Malo su se odlijepili na 16:11, ali je prva četvrtina završena 22:19 uz poene Nikole Tanaskovića uz zvuk sirene.

Na startu drugog dijela igre poslije trojke Noe iz ćoška poveli su Francuzi 28:27, ali nisu dugo držali prednost. Sa penala su ih stigli i prestigli, a na poluvruheme se otišlo sa poenom prenodsti - 46:45.

Poletjeli su "orlovi" u trećem dijelu igre, kada je srpski tim uspio da se odlijepi već na startu. Došli su potom do dvocifrene prednosti 60:50 i držali je do odmora kada je bilo 72:62.

Ušla je Srbija u posljednjih deset minuta sa dvocifrenom prednošću i nije djelovala Francuska opasno ni u jednom momentu. Uspijevali su gosti da se spuste na jednocifrenu razliku, ali ne bliže od toga. Na dva i po minuta do kraja su ipak napravili problem sami sebi greškama u nizu za 86:79, a nisu se pribrali ni poslije tajmauta i došlo se na minut do kraja do toga da vode posjedom razlike 86:83! Na kraju je pravo niotkuda vidđena i penal završnica.

Vidi opis Srbija u drami dobila Francusku: Nikola Jokić gazio Viktora Vembanjamu, a onda za minut su "orlovi" umalo sve prosuli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 14 / 14

(MONDO)