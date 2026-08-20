Srbija u drami dobila Francusku: Nikola Jokić gazio Viktora Vembanjamu, a onda za minut su "orlovi" umalo sve prosuli

Košarkaši Srbije pobijedili su Francusku u Beogradu rezultatom 90:87 u prijateljskoj utakmici.
Izvor: MN PRESS
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Francuske na prijateljskom meču u Beogradu! Iako je djelovalo da će "orlovi" lako doći do pobjede u finišu smo napravili veliki broj grešaka i na kraju smo vidjeli dramu, ali i trijumf domaćeg tima 90:87.
Srpska ekipa je u posljednja dva minuta ušla sa velikom prednošću, ali ih je serija grešaka odvela na posjed razlike u odnosu na rivala i na kraju smo gledali penal završnicu u kojoj su poeni Ognjena Dobrića ipak nekako odveli Srbiju do pobjede. Sada čekamo novi duel sa Francuzima za tri dana.
Meč je počeo vrlo izjednačeno, ali je Srbija držala prednost od posjeda ili dva razlike. Malo su se odlijepili na 16:11, ali je prva četvrtina završena 22:19 uz poene Nikole Tanaskovića uz zvuk sirene.
Na startu drugog dijela igre poslije trojke Noe iz ćoška poveli su Francuzi 28:27, ali nisu dugo držali prednost. Sa penala su ih stigli i prestigli, a na poluvruheme se otišlo sa poenom prenodsti - 46:45.
Poletjeli su "orlovi" u trećem dijelu igre, kada je srpski tim uspio da se odlijepi već na startu. Došli su potom do dvocifrene prednosti 60:50 i držali je do odmora kada je bilo 72:62.
Ušla je Srbija u posljednjih deset minuta sa dvocifrenom prednošću i nije djelovala Francuska opasno ni u jednom momentu. Uspijevali su gosti da se spuste na jednocifrenu razliku, ali ne bliže od toga. Na dva i po minuta do kraja su ipak napravili problem sami sebi greškama u nizu za 86:79, a nisu se pribrali ni poslije tajmauta i došlo se na minut do kraja do toga da vode posjedom razlike 86:83! Na kraju je pravo niotkuda vidđena i penal završnica.