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Nikola Jokić sam u "Areni": Dva sata prije meča pokazao šta znači biti kapiten Srbije

Nikola Jokić sam u "Areni": Dva sata prije meča pokazao šta znači biti kapiten Srbije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jokić nije ništa čekao, prvi se pojavio u hali. Šutirao je na koš dva sata prije početka meča sa Francuskom.

nikola jokic dosao 2 sata prije meca u arenu Izvor: MONDO

Cijeli svijet će gledati duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame u prijateljskom meču koji je zakazan u Beogradskoj Areni od 20 časova, a prvi koji se pojavio na parketu pred meč Srbije i Francuske bio je trostruki MVP.

Nikola Jokić je na dva sata prije početka meča odlučio da izađe na parket i uz pomoć volontera da se zagrijava. Šutirao je uglavnom trojke, ali i poudistancu i tako je nakon duge pauze krenuo sa zagrijavanjem. Pogledajte:

Pogledajte

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Nikola Jokić prvi na zagrevanju
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nikoga još od navijača bilo u "Areni" pošto su se baš dva sata prije početka meča otvarale kapije, a tek nalon što se pojavio Jokić pojavili su se i Francuzi. Ispod drugog koša krenulo je zagrijavanje, a što se tiče tima Srbije došli su Nikola Đurišić, Nikola Jović i još nekoliko reprezentativaca desetak minuta nakon Jokića.

Ovo je prvi pripremni meč Srbije za mečeve kvalifikacije za Mundobasket na kojima će imati pomoć NBA košarkaša. Igraće sa istim protivnikom i u Francuskoj za nekoliko dana i to će biti odlična prilika da selektor "orlova" Dušan Alimpijević uigra ekipu. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

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Nikola Jokić u novom automobilu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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Tagovi

Nikola Jokić Srbija Francuska

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