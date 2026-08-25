"Neću nikad kod Obradovića": Vokap ponudio nevjerovatnu klauzulu samo da ode iz Olimpijakosa

Iskusni Tomas Vokap i Olimpijakos i dalje ratuju, a evo kako stoje stvari poslije nekoliko dana obostranih optužbi

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Spor između Tomasa Vokapa i Olimpijakosa ulazi u završnu fazu, a konačnu odluku trebalo bi da donese BAT (Košarkaški arbitražni tribunal). Američki bek želi da raskine ugovor sa grčkim klubom i karijeru nastavi u Dubaiju, dok Olimpijakos za njegovu slobodu traži obeštećenje koje se približava iznosu od tri miliona evra, piše Atletiko.

Vokap i njegovi zastupnici pokušavaju da pronađu rješenje koje bi omogućilo raskid saradnje uz prihvatljiviji iznos obeštećenja. U okviru pregovora, 33-godišnji košarkaš bio je spreman da prihvati i veoma neobičnu klauzulu - da do kraja karijere ne može da potpiše za Panatinaikos.

Takva ponuda trebalo je da pokaže spremnost Amerikanca da pronađe kompromis sa Olimpijakosom i ode iz kluba uz razuman način.

Vokapova strana ima nekoliko argumenata

Pravni tim američkog košarkaša namjerava da se pozove i na slučaj Dejvida De Džulijusa, o kojem bi BAT trebalo da donese odluku do 4. septembra. Njegovi agenti smatraju da je sporna opcija "+1" u ugovoru, odnosno mogućnost Olimpijakosa da produži saradnju na četvrtu godinu.

Kao argument bi trebalo da bude pomenut i prošlogodišnji "buy-out" od 700.000 dolara, koji je postojao u slučaju Vokapovog povratka u NBA ligu. Uz to, strana iskusnog beka planira da iznese i tvrdnje koje se odnose na njegovu bezbjednost, odnosno potencijalni rizik po njegovu fizičku sigurnost ukoliko bi se vratio u Grčku. Sad je odluka na BAT-u, koji će morati da utvrdi da li ugovor može da bude raskinut, pod kojim uslovima i koliku bi eventualnu naknadu Olimpijakos trebalo da dobije.

U Pireju smatraju da Vokap može da ode samo uz obeštećenje od oko tri miliona evra, dok njegova strana takav zahtev smatra previsokim. Vokapovi zastupnici, s druge strane, tvrde da Olimpijakos nikada nije ponudio povećanje plate niti produženje saradnje, već je samo aktivirao opciju za četvrtu godinu ugovora, vrijednu 1,1 milion dolara.

Uprkos svemu, Olimpijakos je, prema navodima grčkih medija, uvjeren da će izaći kao pobjednik iz ovog spora i da će BAT donijeti odluku u korist kluba.