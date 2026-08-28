Srbija ima Jokića i jasan cilj: Island ne smije da pokvari plan

Srbija dočekuje Island u prvom od dva meča FIBA prozora u avgustu. Susret je na programu od 20 časova, a naš tim ne samo da je domaćin već je i apsolutni favorit, s obzirom na to da je Nikola Jokić u ulozi lidera

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Reprezentacija Srbije dočekuje Island u prvom od dva avgustovska FIBA prozora. Susret je na programu u 20 časova u petak u Beogradskoj areni, a pobjeda našeg tima biće imperativ, s obzirom na to da igra u jednom od jačih sastava ove sezone. Ujedno, Orlovi Dušana Alimpijevića imaće priliku da se dodatno pripreme za jednu od najtežih provjera - Italiju, sa kojom se sastaju tri dana kasnije.

Srbija se za susrete u FIBA prozorima za kvalifikacije na Svjetsko prvenstvo pripremala dvomečom sa Francuskom. Orlovi i Trikolori su među najjačim evropskim ekipama i činjenica da se igrao egal oba meča i da smo gledali više nego napete završnice u Beogradu i Orleanu, dovoljno govore o tome da je pred nama uzbudljivo kolo kvalifikacija. Navijači žele da vide tim Dušana Alimpijevića baš onakav kakav je igrao protiv tima Frederika Fatu, pun dobre energije, atraktivnih poteza i želje za pobjedom.

Srbija i Island su se sastali dva puta, ali pre više od 10 godina. Naš tim je, ponovo u kvalifikacijama, ali ovog puta za Evropsko prvenstvo, pobijedio Island 2012. godine 91:78, a onda u drugom meču, na domaćem terenu, bio još ubjedljiviji i slavio 114:58. Prema tome, Orlovi su apsolutni favoriti, ne samo zbog imena u timu već i ako se oslonimo na tradiciju.

Ko će igrati protiv Islanda?

Slektor Dušan Alimpijević je odabrao sljedećih 12 igrača:

Nemanja Dangubić

Nikola Jović

Stefan Momirov

Ognjen Dobrić

Nikola Jokić

Arijan Lakić

Marko Gudurić

Nikola Tanasković

Dejan Davidovac

Aleksa Avramović

Nikola Milutinov

Jovan Novak

Srbija oslabljena protiv Islanda

Reprezentativac Srbije i košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić se povredio i neće biti dio tima u ovom FIBA prozoru. Mladi košarkaš je od povratka u Srbiju počeo da igra sjajno, a selektor Dušan Alimpijević imao je apsolutno poverenje u bivšeg igrača Mege.

"Đurišić neće biti u sastavu. Ima istegnuće, ali zbog potencijalnog rizika on je van tima. To je momak koji je donio lijepu energiju, koji je i sebe pronašao, odradio ove pripreme na fantastičan način", rekao je Dušan Alimpijević.

Dobro je vidjeti da je Dejan Davidovac ponovo dio tima za ove kvalifikacije, nakon što je propustio put u Francusku iz preventivnih razloga.

Šta je još rekao Dušan Alimpijević?

Vidi opis Srbija ima Jokića i jasan cilj: Island ne smije da pokvari plan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Selektor "orlova" je najavio meč protiv Islanda, ali se prethodno osvrnuo na rezultate svog tima. "Za sada čitav ovaj period koji smo odradili je prošao odlično. Sve što smo htjeli da postignemo sa periodom prijateljskih utakmica smo uradili, zadovoljni smo. Sada dolazi ono glavno, džabe sve ako ovo ne odradimo kako treba. Očekujem da vrhunac pozitivnih stvari bude na utakmicama koje slede. Ne razmišljamo ni o Italiji dok ne završimo Island, a ne o novembru."

Iako Srbija važi za apsolutnog favorita, Alimpijević zna da pred Orlovima nije lak zadatak. "Nemamo mi problem da objasnimo. Ljudi su svjesni da je Island dobio i Italiju i Litvaniju. To je ekipa koja postiže visok broj poena. Ako pustite ovu ekipu da uđe u ritam, može da se desi Italija i Litvanija. Oni su profesionalci, puni odgovornosti, ne razmišljamo o Italiji", rekao je selektor Srbije.

"Ne smijemo da kiksnemo"

Vidi opis Srbija ima Jokića i jasan cilj: Island ne smije da pokvari plan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić je analizirao dosadašnji rad sa "orlovima". "Pokazali su u dosadašnjem dijelu kvalifikacija da mogu da igraju kvalitetnu košarku. Ako ih potcijenimo, mislim da možemo da imamo problem. Sve je do nas, mislim da moramo da nametnemo tempo i način na koji mi moramo da igramo. To je način koji će nas dovesti do pobjede", rekao je Dobrić.

Iako navijači znatno više strahuju od uvijek neugodnih Italijana, Ognjen Dobrić je odlučio da upozori - korak po korak. "Italija je tek druga utakmica, nismo još pričali o tome. Moramo jedno po jedno, ne smijemo da kiksnemo. Imali smo dva poraza od Turske, sad nam je svaka utakmica mnogo bitna. Od subote razmišljamo o Italiji", zaključio je Dobrić.

Gdje možete gledati prenos meča?

Srbija i Island se sastaju u Beogradskoj areni u 20 časova. Moguće je utakmicu pratiti i uz Radio-televiziju Srbije na prvom programu, odnosno na Areni Premium 1..