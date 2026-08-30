Dušan Alimpijević poveo 13 igrača u Italiju: Srbija udara na "starog dužnika"

Reprezentacija Srbije gostuje Italiji u ponedjeljak od 19.30 časova u Pezaru.
Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Pezaro, gdje će odmjeriti snage sa selekcijom Italije, u nastavku kvalifikacija Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević je poveo 13 igrača koji će konkuristati za najvažniji meč u ljetnim FIBA prozorima.
Mladi Nikola Džepina se našao na spisku putnika i imaće priliku da uživo osjeti šta znači biti dio A selekcije kada su u pitanju veliki mečevi poput ovog. Ranije je iz konkurencije otpao Nikola Đurišić zbog povrede, dok je ostatak tima spreman za novi košarkaški klasik sa Italijanima.
Sastav Srbije za Italiju: Nikola Jokić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Milutinov, Jovan Novak, Aleksa Avramović, Nikola Jović, Nemanja Dangubić, Nikola Džepina, Stefan Momirov, Marko Gudurić, Nikola Tanasković i Arijan Lakić.
Inače, dvorana u Pezaru će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, tako da će "azuri" imati podršku više od 10.000 navijača.
Zašto Srbija mora da pobijedi Italiju?
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Situacija u grupi je takva da je Turska prva sa maksimalnih sedam pobjeda, Italija i Srbija su druge sa skorom 5-2 i biće ovo direktan duel za drugu poziciju koja vodi direktno na Eurobakset, a ukupno ih je tri.
Rezultati u prethodnom kolu su se poklopili i sada Srbija samo treba da pobijedi Italijane, koji su znali da joj zadaju dosta glavobolja u prošlosti. Sve bi trebalo da bude riješeno u novembarskom prozoru kada će Srbija dočekati Italijane i ići na megdan Litvancima, dok ju u posljednjem kvalifikacionom prozoru očekuje gostovanje Islandu i domaćinstvo Litvancima.
Svakako će mečevi protiv Litvanaca i Italijana u ovom i sljedećem prozoru biti ključni. Litvanci, Islanđani i Bosanci trenutno imaju skor 3-4, tako da još uvijek ništa nije gotovo.