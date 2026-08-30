Reprezentacija Srbije gostuje Italiji u ponedjeljak od 19.30 časova u Pezaru.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Pezaro, gdje će odmjeriti snage sa selekcijom Italije, u nastavku kvalifikacija Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević je poveo 13 igrača koji će konkuristati za najvažniji meč u ljetnim FIBA prozorima.

Mladi Nikola Džepina se našao na spisku putnika i imaće priliku da uživo osjeti šta znači biti dio A selekcije kada su u pitanju veliki mečevi poput ovog. Ranije je iz konkurencije otpao Nikola Đurišić zbog povrede, dok je ostatak tima spreman za novi košarkaški klasik sa Italijanima.

Sastav Srbije za Italiju: Nikola Jokić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Milutinov, Jovan Novak, Aleksa Avramović, Nikola Jović, Nemanja Dangubić, Nikola Džepina, Stefan Momirov, Marko Gudurić, Nikola Tanasković i Arijan Lakić.

Inače, dvorana u Pezaru će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, tako da će "azuri" imati podršku više od 10.000 navijača.

Zašto Srbija mora da pobijedi Italiju?

Vidi opis Dušan Alimpijević poveo 13 igrača u Italiju: Srbija udara na "starog dužnika" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Situacija u grupi je takva da je Turska prva sa maksimalnih sedam pobjeda, Italija i Srbija su druge sa skorom 5-2 i biće ovo direktan duel za drugu poziciju koja vodi direktno na Eurobakset, a ukupno ih je tri.

Rezultati u prethodnom kolu su se poklopili i sada Srbija samo treba da pobijedi Italijane, koji su znali da joj zadaju dosta glavobolja u prošlosti. Sve bi trebalo da bude riješeno u novembarskom prozoru kada će Srbija dočekati Italijane i ići na megdan Litvancima, dok ju u posljednjem kvalifikacionom prozoru očekuje gostovanje Islandu i domaćinstvo Litvancima.

Svakako će mečevi protiv Litvanaca i Italijana u ovom i sljedećem prozoru biti ključni. Litvanci, Islanđani i Bosanci trenutno imaju skor 3-4, tako da još uvijek ništa nije gotovo.