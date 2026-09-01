Gazda Denvera kupio još jedan veliki tim: Novi velikan u porodičnoj imperiji

Porodica Krenke na čelu sa Stenom Krenkeom kupila Los Anđeles Ejndželse

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Amerika je ostala prilično iznenađena zbog potvrde da je Sten Krenke (79), vlasnik Denver Nagetsa, kupio Los Anđeles Ejndželse, bejzbol tim osnovan 1961. godine i šampion Svjetske serije 2002. godine.

Krenke je proširio svoju sportsku imperiju kupivši klub od vlasnika Artura Artea Morena (80), čiji je mandat na čelu kluba trajao čak 23 godine.Nije saopšteno za koliko novca je kupio taj tim.

Moreno (80) kupio je Ejndželse za 184 miliona dolara 2003. godine, preuzevši tim koji je prethodno osvojio Svjetsku seriju. Sačuvao je strukturu kluba koja je donela šampionsku titulu, a Ejndželsi su od 2004. do 2009. godine osvojili pet titula u svojoj diviziji. Klub je u utorak, 1. septembra, saopštio da očekuje da će prodaja većinskog vlasničkog udjela biti završena u prvom kvartalu 2027. godine.

Teško je pobrojati šampionke porodice Krenke

Američki milijarder Krenke, nasljednik bogatstva porodice Volmart, tako je postao gazda još jednog sportskog tima. Svi njegovi klubovi su uspješni, u svim sportovima, jer nije samo vlasnik bivšeg NBA šampiona Denver Nagetsa, već i Fudbalskog kluba Arsenal, prvaka Premijer lige i vicešampiona Evrope, hokejaškog kluba Kolorado Avalanša koji je pod njim osvojio Stenli kup 2022, a 2026. je osvojio Prezidents trofej, kao najbolji tim ligaške sezone.

Takođe, Krenke porodica je vlasnik NFL franšize Los Anđeles Rams, šampiona iz 2022, Kolorado Mamotsa, šampiona Amerike u lakrosu iz 2022... Ukratko, klubovi porodice Krenke u posljednjih pet godina bili su šampioni u četiri ogromne lige - NFL-a (Ramsi), NBA (Nagetsi), NHL (Avalanš) i Premijer lige u fudbalu (Arsenal).

Sada su toj imperiji dodati i Los Anđeles Ejndželsi.

Nasljednik Krenke u Jokićevoj štali u Sombori

Svi ljubitelji sporta u Srbiji upamtili su kad je u Sombor 2022. godine dođao Džoš Krenke (46), sin Stena Krenkea i prvi čovjek Denver Nagetsa. On je tada sa rukovodstvom čitavog kluba i trenerom Majklom Melounom donio Jokiću "Majkl Džordan" MVP trofej. I bilo je veoma zanimljivo vidjeti milijardera kako u štali pravi Jokiću iznenađenje i donosi mu "na noge" pehar za najboljeg igrača na svijetu.