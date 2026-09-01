Srbija pregazila Grčku i ušla u polufinale: "A sada da odigramo najbolje ovog ljeta"

Vaterpolo reprezentacija Srbije deklasirala je Grčku u meču za plasman u polufinale Mediteranskih igara u Italiji

Izvor: Srpski vaterpolo savez

Vaterpolo reprezentacija Srbije deklasirala je Grčku na Mediteranskim igrama u Tarantu u Italiji 15:5 (5:2, 4:1, 3:1, 3:1) i tako se dominacijom u posljednjem kolu grupne faze plasirala u polufinale. Srbija će u polufinalu igrati u srijedu, 2. septembra, protiv pobjednika duela Italije i Španije, dok će tačan termin biti naknadno potvrđen.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije protiv Grka bio je kapiten Vasilije Martinović sa pet golova. Po dva puta su se u strijelce upisali Bogdan Gavrilović, Nemanja Stanojević, Viktor Urošević i Đorđe Vučinić, dok su po jedan pogodak postigli Dušan Trtović i Marko Dimitrijević. Milan Glušac je odigrao cijeli meč i zabilježio 11 odbrana.

Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića odlično su ušli u utakmicu i već poslije 21 sekunde poveli golom Bogdana Gavrilovića sa

Komentarišući pobjedu nad Grčkom i plasman u polufinale, selektor Srbije Vladimir Vujasinović rekao je da je ekipa odigrala odličan vaterpolo tokom cijele grupne faze, zaključno sa poslednjom utakmicom.

"To mi daje nadu da ćemo sutra biti još bolji. Nadam se da nam je ostalo snage, da možemo da igramo naš vaterpolo i da, bez obzira na protivnika, odigramo najbolju utakmicu ovog ljeta i prođemo u finale".

Na konstataciju da navijači vole ovakve ubjedljive pobjede, Vujasinović je kratko dodao: "I treneri".

Govoreći o povredi Nikole Lukića, selektor Srbije je rekao da on neće moći da nastavi takmičenje.

"Lukić, nažalost, ima ozbiljniju povredu, ali šta je tu je, idemo dalje. Imamo jednog igrača manje. Ostali će dati malo više nego što je uobičajeno i mislim da ćemo nadoknaditi njegov izostanak".

Glušac: "Znali smo šta da očekujemo"

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Bogdan Gavrilović čestitao je saigračima i ocijenio da je Srbija odigrala kvalitetan meč od početka do kraja.

"Bila je to psihološki teška utakmica za nas, s obzirom na to da smo pre dva dana izgubili od Crne Gore, u meču u kojem smo do polovine treće četvrtine praktično kontrolisali igru i rezultat. U nekim kriznim trenucima popustila nam je koncentracija. Danas je od početka do kraja sve bilo dobro i čvrsto. Motivacije nikada ne nedostaje kada igramo za Srbiju".

Gavrilović je dodao da je sada najvažnije da se ekipa dobro odmori i pripremi za polufinale.

"Mislim da će sa ovakvom željom i energijom pobjede dolaziti same, a mi moramo da nastavimo u istom ritmu, posebno sutra. Pozivam sve navijače da nas podrže i šalju nam energiju, biće nam potrebna".

Reprezentativac Srbije Milan Glušac čestitao je saigračima na pobjedi, a reprezentaciji Grčke na fer i korektnoj borbi.

"Znali smo šta možemo da očekujemo od Grka. Dobro smo se pripremili za ovu utakmicu i na najbolji mogući način odgovorili na njihovu igru. Čeka nas polufinale, nadamo se najboljem ishodu i, uz Božju pomoć, želimo da stignemo do samog kraja".

Glušac je istakao da je utakmica bila teška i u psihološkom smislu, pošto je ulog bio plasman u polufinale.

"Još jednom bih čestitao mojim saigračima na prikazanoj igri. Podigli smo nivo igre u odbrani, tako da je meni ostao nešto lakši dio posla u odnosu na utakmicu protiv Crne Gore. Sada čekamo polufinale i nastavljamo da se pripremamo za dalji tok takmičenja"