Evroliga objavila spisak novih 16 sudija: Srbin ima posebnu ulogu

Evroliga je objavila spisak od 16 imena koja će po prvi put da sude u Evroligi naredne sezone, a pored te liste je i ime jednog Srbina koji će imati posebnu ulogu.

Izvor: MN PRESS

Evroliga uskoro počinje, poznati su timovi učesnici, pa je tako održan i seminar u poljskom Vroclavu na kom su sudije bile u prvom planu. Tamo je odrađena i neka vrsta priprema za arbitre pošto će od ukupno 84 sudija biti 16 novajlija.

Iz Evrolige su saopštili i spisak tih 16 novih sudija, a među njima je i jedan Srbin koji će imati ulogu trenera sudija - Časlav Čukalović. Seminar je otvorio Dejan Bodiroga, dok je glavno obraćanje arbitrima imao direktor sudija Danijel Jerezuelo.

Ovako izgleda spisak 16 novih sudija:

Tolga Akusoglu (Turska), Hoakin Garsija Gonzales (Španija),Eduardo Gonelja (Italija), Cisil Gungor (Turska), Dogu Berk Inal (Nemačka), Ignas Jablonskas i Dovidas Kairis (Litvanija), Karol Kovalski (Finska), Kristofer Lemar (Francuska), Vojislav Lepetić (Crna Gora), Mateo Lukoti i Silvija Marzijali (Italija), Marko Mustapić 8Hrvatska), Jaroslav Pazurek (Češka), Alberto Sančez Sikston 8Španija), Janis Cimpuris (Grčka).

Među trenerima sudija je Časlav Čukalović (Srbija), a uz njega su prvi put tu Bendžamin Himenez (Španija) i Ruštu Nuran (Turska).