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Novi maler za Željka Obradovića: Ništa nije počelo kako treba

Novi maler za Željka Obradovića: Ništa nije počelo kako treba

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nižu se povrede u Panatinaikosu, Obradović ostao bez trojice važnih igrača.

KK Panatinaikos povrijedio se Nikos Rogavopulos Izvor: MN PRESS

KK Panatinaikos poražen je u prvom pripremnom meču protiv Marusija 97:86, ali nije to ono što brine trenera Željka Obradovića. Atinski velikan je ostao bez još jednog igrača, pošto je Nikos Rogavopulos doživio povredu i odmah napustio teren.

Ovaj peh se nadovezao na povrede Kendrika Nana i Najdžela Hejsa-Dejvisa koji će propustiti početak sezone. Rogavopulos se požalio na bol i nije mogao da nastavi meč, a u pitanju je problem sa mišićem lijevog kvadricepsa. Rogavopulos je potom prebačen u bolnicu gdje će mu biti odrađeni detaljni pregledi i ustanovljeno koliko je povreda ozbiljna. Za sada nema informacija o težini povrede.

Netipična pripremna utakmica

Željko Obradović je praktično igrao sa drugom postavom. Nije mogao da računa na pomenutog Nana i Hejsa-Dejvisa, ali još sedmorica igrača nisu bila u sastavu.

Panatinaikos je igrao bez Kostasa Slukasa, Matijasa Lesora, Silvena Fransiska, Brankua Badija, Isaka Bonge, Dinosa Mitoglua i Huanča Ernangomeza.

Podsjetimo, Kendrika Nana čeka pauza od šest do osam nedjelja, dok Najdžela Hejsa-Dejvisa očekuje oko mjesec i po dana oporavka.

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Tagovi

KK Panatinaikos košarka

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