Željko će pobjesniti kad vidi šta je Nan radio u Americi: Poslije ovoga je teško povrijedio koljeno

Najplaćeniji košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan doživeo je tešku povredu tokom individualnih treninga u Americi. Na njima je skakao bos po betonskim stepenicama, što se sigurno neće svidjeti ljudima u klubu, na čelu sa Željkom Obradovićem

Izvor: MN Press/Instagram/nunnbetter_

Najbolji i najplaćeniji košarkaš Panatinaikosa, Kendrik Nan, doživio je tešku povredu koljena u Americi, gdje se individualno spremao za početak priprema. Neposredno prije polaska u Atinu, gdje je trebalo da se odazove novom treneru Željku Obradoviću, Nan je morao na operaciju meniskusa i pred njim je oporavak od dva mjeseca.

Navijači Panatinaikosa "iskopali" su na društvenim mrežama video-snimke na kojima se vidi da je Nan ovog ljeta skakao na betonskim stepenicama i trenirao bos na betonu, čime je rizikovao ozbiljniju povredu, koja se i dogodila.

Pogledajte snimak zbog kojeg u Panatinaikosu sigurno neće biti srećni. Ove sezone klub će Nanu isplatiti platu od čak 4,5 miliona dolara, kakvu u ekipi ima još samo Najdžel Hejs-Dejvis.

Pogledajte 00:41 Kendrik Nan trenira na betonu Izvor: Instagram/nunnbetter_ Izvor: Instagram/nunnbetter_

Nan bi u sezoni 2026/27 trebalo da bude lider zvezdanog sastava Panatinaikoasa, u koji je stigao i NBA centar Geršon Jabusele za platu od četiri miliona dolara po sezoni, kao i krilo Partizana Isak Bonga (2,15 miliona). Tu su i starosedeoci Matijas Lesor, Huančo Ernangomez, Kostas Slukas...

Na početku oporavka od operacije, Nan je objavio poruku na Instagramu: "Mašini je bilo potrebno ažuriranje. Učitava se bolja verzija. Božji plan! Ništa ne može da me zaustavi!"