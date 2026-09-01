Katastrofa za Željka Obradovića: Još jedna zvijezda propušta početak sezone

Maler za malerom u Panatinaikosu. Važan igrač propušta kompletne pripreme i početak sezone.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović je okupio drim-tim po povratku u Panatinaikos, ali ih je tokom priprema zadesio drugi težak peh. Nakon povrede Kendrika Nana koji će propustiti početak sezone, sada će i Najdžel Hejs Dejvis na dužu pauzu.

Kako je atinski velikan objavio, Najdžel Hejs-Dejvis je povrijedio lijevu šaku tokom treninga i odmah je prebačen u bolnicu. Detaljni pregledi su pokazali prelom četvrte metakarpalne kosti, nakon čega mu je postavljena specijalna longeta.

Ova povreda će ga odvojiti od terena čak šest nedjelja.

GET WELL SOON, NIGEL



Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του…pic.twitter.com/NoGvW2QGQ4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr)September 1, 2026

To znači da će Hejs-Dejvis propustiti kompletne pripreme zelenih, Superkup koji se održava na Rodosu 25. i 26. septembra, kao i uvodne utakmice grčkog prvenstva i prva četiri kola Evrolige.

Krilni centar je stigao u Panatinaikos prošlog ljeta u istorijskom transferu i nema sumnje da će ovo biti izuzetno veliki problem za Željka Obradovića koji će sada morati mnogo više da koristi Huanča Ernangomeza.

Tim Panatinaikosa za sezonu 2026/27: Kostas Slukas, Kendrik Nan, Džerijan Grant, Silvan Fransisko, Branku Badio, Najdžel Hejs-Dejvis, Geršon Jabusele, Isak Bonga, Huančo Ernangomez, Matijas Lesor, Mustafa Fal, Dinos Mitoglu, Panajotis Kalajcakis, Dimitris Moraitis, Nikos Rogavopulos, Janis Kuzeloglu.

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