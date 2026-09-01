logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofa za Željka Obradovića: Još jedna zvijezda propušta početak sezone

Katastrofa za Željka Obradovića: Još jedna zvijezda propušta početak sezone

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Maler za malerom u Panatinaikosu. Važan igrač propušta kompletne pripreme i početak sezone.

KK Panatinaikos povrijedio se Najdžel Hejs Dejvis Izvor: MN PRESS

Željko Obradović je okupio drim-tim po povratku u Panatinaikos, ali ih je tokom priprema zadesio drugi težak peh. Nakon povrede Kendrika Nana koji će propustiti početak sezone, sada će i Najdžel Hejs Dejvis na dužu pauzu.

Kako je atinski velikan objavio, Najdžel Hejs-Dejvis je povrijedio lijevu šaku tokom treninga i odmah je prebačen u bolnicu. Detaljni pregledi su pokazali prelom četvrte metakarpalne kosti, nakon čega mu je postavljena specijalna longeta.

Ova povreda će ga odvojiti od terena čak šest nedjelja.

To znači da će Hejs-Dejvis propustiti kompletne pripreme zelenih, Superkup koji se održava na Rodosu 25. i 26. septembra, kao i uvodne utakmice grčkog prvenstva i prva četiri kola Evrolige.

Krilni centar je stigao u Panatinaikos prošlog ljeta u istorijskom transferu i nema sumnje da će ovo biti izuzetno veliki problem za Željka Obradovića koji će sada morati mnogo više da koristi Huanča Ernangomeza.

Tim Panatinaikosa za sezonu 2026/27: Kostas Slukas, Kendrik Nan, Džerijan Grant, Silvan Fransisko, Branku Badio, Najdžel Hejs-Dejvis, Geršon Jabusele, Isak Bonga, Huančo Ernangomez, Matijas Lesor, Mustafa Fal, Dinos Mitoglu, Panajotis Kalajcakis, Dimitris Moraitis, Nikos Rogavopulos, Janis Kuzeloglu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Panatinaikos košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC