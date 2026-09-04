Panatinaikos je morao da otkaže prijateljsku utakmicu protiv Peristerija zbog velikog broja povreda u timu.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Sezona još nije počela, a problemi za Panatinaikos već su ogromni. Grčki velikan, koji ove sezone vodi Željko Obradović, morao je da otkaže pripremnu utakmicu sa Peristerijem zbog problema sa povredama i malog broja igrača koji su klubu na raspolaganju.

Kako iz Grčke javljaju, utakmica Panatinaikosa i Peristerija otkazana je zbog povreda, ali i zbog toga što igrači koji trenutno imaju reprezentativne obaveze neće biti dostupni timu. Navodi se i da su se Zeleni izvinili klubu iz domovine, a dodaje se i da je Peristeri s razumijevanjem prihvatio odluku tima Željka Obradovića.

Vidi opis Sezona još nije počela, a Obradović već u problemu: Panatinaikos morao da otkaže meč Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Panatinaikos je započeo pripreme, a još od dolaska Željka Obradovića u klub ambicije su dodatno porasle. Međutim, sezona još nije počela, a Zeleni imaju probleme sa brojnim povredama, a posljednju je doživio Nikos Rogavopulos.

Kako stoje stvari u Panatinaikosu?

Panatinaikos je u prvom pripremnom meču poražen 97:86 od Marusije, ali to nije jedini problem Željka Obradovića. Povreda Nikosa Rogavopulosa koji je odmah napustio teren zbog problema sa mišićem lijevog kvadricepsa. Grk je odmah prebačen u bolnicu gdje će biti obavljeni dalji ljekarski pregledi.

Ovo je samo jedan od problema koje Obradović ima u novom timu, pošto prethodno nije mogao da računa na Kendrika Nana koji se oporavlja od povrede, kao i na Najdžela Hejsa-Devisa koji će van terena biti oko mjesec i po dana. I ne samo to, Zeleni nisu imali na raspolaganju gotovo cijeli "A" tim, pošto Obradović na raspolaganju nije imao ni Kostasa Slukasa, Matijasa Lesora, Silvena Fransiska, Brankua Badija, Isaka Bonge, Dinosa Mitoglua i Huanča Ernangomeza.

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