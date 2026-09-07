"Niko mi nije rekao da neko mora da odobri moj dolazak": Rade Zagorac se oglasio o propalom transferu u Zadar

Srpski košarkaš kaže da su mu potvrđene spekulacije koje su se proširile regionalnim medijima.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski košarkaš i nekadašnji kapiten Partizana Rade Zagorac oglasio se saopštenjem nakon što mu je propao transfer u Zadar. Iz njegovih riječi je evidentno da postoje nekošarkaški razlozi za ovakav ishod, pošto je ugovor već bio zvanično potpisan. Odobrenje od Nadzornog odbora nije stiglo, pa će krilni košarkaš nastaviti karijeru na nekom drugom mjestu.

Zagorac je iznio jasne namjere i otkrio zašto je hrvatski klub bio njegov izbor, uprkos tome što je imao finansijski unosnije ponude iz Azije i Rusije. On je saopštenje dostavio redakciji "Mozzart sporta", koje prenosimo u cjelosti:

"Poštovani ljubitelji košarke u regionu,

Ovom prilikom vam se obraćam povodom dešavanja u posljednja tri dana vezana za moj prelazak u KK Zadar.

Prije svega, ističem da je sva komunikacija o pregovorima tekla isključivo kroz dva kanala:

prvi, između mog agenta Ivana Zoroskog i Direktora KK Zadar - Roka Jurline, i drugi, između mene i trenera KK Zadar, Stipeta Modrića.

Napominjem i da je sva komunikacija sa Rokom i Stipetom bila izuzetno profesionalna, puna razumijevanja, strpljenja i da je dogovor o prelasku u KK Zadar postignut bez ikakvih problema.

Do konačnog dogovora i zvaničnog potpisa ugovora između KK Zadar i mene došlo je u jutro 4.9, dok sam bio na putu za Ljubljanu, povodom proslave 25. rođendana ABA lige, na kojoj sam bio gost.

Na toj proslavi imao sam priliku da upoznam Direktora KK Zadar - Roka Jurlinu, kao i ostale članove delegacije KK Zadar kojima, nažalost, ne znam imena. Porazgovarali smo kratko u lijepom raspoloženju, i najavili susret u ponedjeljak po podne.

Moj dolazak u KK Zadar bio je planiran u ponedjeljak, 7.9, letom preko Splita u 13.30.

U subotu, 5.9, oko 21h, na moje veliko iznenađenje, dobio sam informaciju od svog agenta Ivana Zoroskog da i dalje čekamo da Nadzorni odbor odobri ugovor koji je potpisan dan ranije.

Izvor: MN PRESS

Napominjem da nijednog trenutka ni ja, niti moj agent, nismo dobili naznaku da je potrebno da još neko, pored Direktora i trenera, odobri odluku o mom prelasku u KK Zadar.

Informacije koje su prenijeli lokalni zadarski mediji o nekošarkaškim razlozima raspada ovog ugovora potvrđene su mi od strane nekoliko osoba koje su trenutno zaposlene u KK Zadar, a koje neću imenovati iz logičnih razloga.

Kako je KK Zadar u saopštenju koje potpisuje gospodin Davor Karlović naveo da su razlozi raspada ovog ugovora isključivo košarkaške prirode, ostavljajući po strani informacije iz medija koje su mi potvrdili trenutni članovi KK Zadar, ne mogu da razumijem kako je moguće da sportski sektor potpiše ugovor sa igračem, precizira vrijeme leta i dolaska u grad u kojem klub nastupa, bez znanja Nadzornog odbora.

Takođe, nejasno je i to da je procjena direktora kluba Roka Jurline i glavnog trenera tima Stipeta Modrića da im je potreban igrač na određenoj poziciji, dok Nadzorni odbor smatra da je potrebniji igrač na drugoj poziciji.

Razumijem da jedan tako veliki klub ne mora da posluje na način da to poslovanje treba da bude jasno meni, ali, kako sam bio glavni akter ovih prilično neprijatnih okolnosti, a i veoma upućen u prave razloge raspada ovog dogovora, želim da javno adresiram određene stvari.

Vjerujem da sve to jeste propisano statutom kluba, ali sam iznenađen manjkom komunikacije između sportskog sektora i Nadzornog odbora.

Sa lične strane takođe imam potrebu da obrazložim razloge moje želje da zaigram za KK Zadar.

Nakon dugogodišnjeg igranja u ABA ligi za dva različita kluba, Megu i Partizan, u oba navrata sam sa ponosom te ekipe predvodio kao kapiten.

To su, do danas, neka od mojih najvećih profesionalnih dostignuća i nešto što ću sa ponosom jednog dana pričati svojoj djeci.

Spletom nesrećnih okolnosti i ozbiljnih zdravstvenih problema jednog od mojih roditelja, odlučio sam da ovu sezonu provedem bliže kući, potpuno zanemarujući lični finansijski interes.

U prethodnom periodu sam imao tri ponude iz Azije i jednu iz Rusije.

Svaka od tih ponuda bila je značajno finansijski izdašnija od ponude koju je poslao KK Zadar, o kojoj nijednog trenutka nisam pregovarao, prihvatajući ono što mi je klub inicijalno ponudio.

Napominjem i da bi, finansijski gledano, taj ugovor bio ubjedljivo najmanji u mojoj profesionalnoj karijeri, još od sezone 2016/2017, odnosno posljednje sezone u dresu Mege.

Kada se pojavila ponuda KK Zadar, osim što spada u red klubova „bližih kući“, postojale su i određene stvari koje su uticale na moju odluku, a to su:

Vidi opis "Niko mi nije rekao da neko mora da odobri moj dolazak": Rade Zagorac se oglasio o propalom transferu u Zadar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

* istorijat i značaj KK Zadar,

* ono što gradu i ljudima predstavlja košarka,

* divne informacije koje imam o treneru od strane svojih nekadašnjih saigrača Bobana Marjanovića i Ognjena Jaramaza,

* razgovor sa njihovim košarkašem Vladom Mihailovićem, koji mi je rekao najljepše stvari o gradu, navijačima i klubu.

Za kraj - izuzetno mi je žao zbog konačnog ishoda situacije koja je, nažalost, mnogo veća od mene.

Imao sam veliku želju da ostavim sve što imam u sebi za KK Zadar, trenirajući i spremajući se cijelo ljeto za priliku poput ove.

Zahvaljujem se Stipetu Modriću i Roku Jurlini na ukazanom povjerenju, kao i ljudima iz Zadra i Hrvatske koji su mi uputili riječi podrške.

Košarka je najljepša igra na svijetu i, uprkos jasnim potvrdama o razlozima mog nedolaska u KK Zadar, biram da vjerujem da postoji dobar, viši razlog za ovakav ishod situacije, a treneru i navijačima KK Zadar želim sreću u predstojećoj sezoni".

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