Zagorcu propao transfer u Zadar jer je Srbin? "Nismo pominjali njegovo srpstvo, ovo je razlog"

Rade Zagorac definitivno neće potpisati za Zadar, iako je to bilo dogovoreno. Tamošnji portali su isprva pisali da je razlog njegova srpska nacionalnost, a onda je reagovao i klub i demantovao da je to razlog.

Izvor: MN PRESS

Bivši srpski NBA igrač i nekadašnji kapiten Partizana Rade Zagorac (31) ipak neće preći u Zadar. U velikom obrtu, iskusni krilni košarkaš ostao je bez dogovora sa hrvatskim klubom, iako je i prethodnih dana bilo poznato da se "kuva" njegov transfer u Hrvatsku.

Međutim, zadarski mediji objavili su u subotu po podne da Zagorac "neće potpisati zato što je Srbin".

"Nadzorni odbor kluba danas je odbio dati saglasnost direktoru na potpis ugovora s ovim igračem, a kako neslužbeno doznajemo, razlog je iz rubrike 'vjerovali ili ne' - nacionalnost - odnosno činjenica da je Zagorac Srbin i bivši kapiten Partizana", objavio je portal sport023.hr.

Isti izvor je podsjetio na niz srpskih igrača koji su igrali u Zadru prethodnih godina i koji nisu imali probleme u dresu tog kluba (Marko Šutalo, Ivan Marinković, Uroš Luković, Stefan Fundić, Aleksandar Bursać, Arijal Lakić), kao i na tople dočeke Željku Obradoviću i Arijanu Lakiću, a nije potrebno navoditi velike zasluge Vlade Đurovića za taj grad i klub.

"I nakon svega toga i bezbroj drugih situacija gdje je Zadar pokazao svoj civilizacijski nivo, danas ponovo dolazimo u situaciju da nekome 'brojimo krvna zrnca', umjesto da sudimo isključivo po ljudskim i košarkaškim kvalitetima. Vjerujemo da još uvijek postoji šansa da presudi zdrav razum i da Rade Zagorac na kraju obuče dres Zadra, jer dogodi li se ovo o čemu smo prethodno pisali, bila bi to jedna od najvećih sramota u istoriji Košarkaškog kluba Zadar, a i velika ljaga na cijeli grad", piše u tekstu navedenog portala.

"Niko nije pominjao srpstvo i nacionalnost Zagorca"

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

U toku večeri, drugi zadarski portal "Antena Zadar" pokušao je da dobije članove rukovodstva kluba i nisu odgovarali ni direktor Roko Jurlina, ni predsjednik Nadzornog odbora Davor Karlović, a Jurica Zanki se izvinio i rekao da nije voljan da razgovara.

Javio se poslije toga član Nadzornog odbora kluba Krešimir Lonić i objasnio situaciju.

"Imali smo danas telefonsku sjednicu. Niko na sjednici nije spominjao srpstvo ni nacionalnost. Glasali smo i odlučeno je da nećemo potpisati Radeta Zagorca. Razlog su finansije. Mislim da najprije treba dovesti centra, a ne 'četvorku' ili 'trojku'. Što se tiče Vraneša, još nije došlo do Nadzornog odbora da klub želi uzeti Vraneša. Nismo s time upoznati", rekao je Lonić.

Iako je ugovor za Radeta Zagorca bio spreman i iako ga je direktor kluba Roko Jurlina poslao na odlučivanje, definitivna je odluka da se on ne potpiše.

"Direktor je poslao mejl u kojem je bio ugovor za Zagorca. Ugovor je bio spreman, ali mi smo odlučili da ga ne potvrdimo jer nam je prioritet centar. Odgovorno tvrdim da niko od članova Nadzornog odbora nije spominjao nacionalnost Radeta Zagorca", naglasio je Lonić.

Oglasio se i klub: Ovakve priče nam nanose štetu

Izvor: MN PRESS

Kasnije u toku večeri oglasio se i klub, saopštenjem u kojem je izričito naveo da nacionalnost Radeta Zagorca nije imala veze sa odlukom, kao ni to što je godinama igrao za Partizan i bio kapiten crno-bijelih. Nadzorni odbor Zadra naglašava da takve tvrdnje i teze nisu poštene prema klubu i da nanose veliku štetu samom Zadru, ali i igraču.

Zadar je rekao da Zagorac nije odbijen zbog toga ko je i šta je, već zbog finansijskih razloga, uz podsjećanje da je budžet kluba za ovu sezonu 800.000 evra i objašnjenje da bi potpisivanje srpskog košarkaša dovelo do "probijanja budžeta".

“Nadzorni odbor KK Zadar odlučno odbacuje tvrdnju da su nacionalnost Radeta Zagorca ili činjenica da je nekada igrao za Partizan na bilo koji način uticale na odluku o predloženom ugovoru. Nacionalnost igrača nije bila niti je mogla biti kriterijum odluke Nadzornog odbora.

Takve teze nisu poštene ni prema KK Zadru i članovima Nadzornog odbora ni prema samom igraču. Njegovi sportski kvaliteti, profesionalna karijera i konkretni ugovorni pregovori na taj se način nepotrebno svode na pitanje nacionalnosti, a igrač se stavlja u središte vještački stvorenog sukoba koji nema veze sa stvarnim razlozima odluke.

Nadzorni odbor nije odbio igrača zbog toga ko je, odakle dolazi ili za koji je klub nekada igrao. Nije dao saglasnost za konkretan prijedlog ugovora nakon procjene opravdanosti preuzimanja značajne finansijske obaveze u odnosu na postojeći sastav ekipe, već ugovorene igrače, raspoloživi budžet i pozicije koje još nisu odgovarajuće popunjene.

Prema Statutu KK Zadra, Uprava je dužna da zatraži prethodnu saglasnost Nadzornog odbora za svaki pravni posao čija vrijednost premašuje 70.000 evra. Vrijednost predloženog ugovora prelazila je taj prag, zbog čega je Uprava bila obavezna da zatraži saglasnost Nadzornog odbora."

"Naš budžet je 800.000 evra, evo koga sve imamo na krilu"

"Radi zaštite poslovne tajne i korektnosti prema svim učesnicima pregovora nećemo iznositi konkretne finansijske detalje. Prema javno objavljenom finansijskom okviru, planirani godišnji budžet za igrački kadar iznosi približno 800.000 evra. Svaki pojedinačni ugovor iznad statutarnog praga zato značajno utiče na mogućnost dovršavanja i pravilnog balansiranja ekipe.

Nadzorni odbor nije se samoinicijativno uključio u izbor igrača, niti je preuzeo ulogu trenera ili Uprave. Postupio je u skladu sa Statutom i svojom odgovornošću prema Društvu: razmotrio je prijedlog Uprave i opravdanost predložene finansijske obaveze u kontekstu ukupnih sportskih potreba i finansijskih mogućnosti Kluba.

KK Zadar na krilnim pozicijama već ima kapitena Ramljaka, Drežnjaka, Vučića, Klaricu i Šaru. Riječ je o pozicijama na kojima Klub već ima više ugovorenih rješenja, uključujući mlade igrače u koje je uložio i sa kojima je sklopio višegodišnje ugovore. Predloženi igrač takođe nastupa na pozicijama tri i četiri, zbog čega se njegov ugovor nije mogao posmatrati odvojeno od postojeće strukture ekipe.

Istovremeno, prema prethodno javno iznesenim prioritetima trenera i Uprave, ekipi još nedostaje visok, atletski centar. Buljević je trenutno jedini klasični centar u seniorskom rosteru, a angažovanje dodatnog kvalitetnog centra označeno je kao prvi prioritet u dovršavanju ekipe.

U takvim okolnostima Nadzorni odbor morao je da procijeni da li je opravdano preuzeti značajnu dodatnu finansijsku obavezu na već popunjenim krilnim pozicijama dok još nije riješena prioritetna centarska pozicija. Nakon razmatranja prijedloga Uprave, postojećih ugovornih obaveza, strukture rostera i raspoloživog budžeta, Nadzorni odbor nije dao saglasnost za sklapanje predloženog ugovora.

To nije negativna ocjena igrača kao čovjeka ili košarkaša. Riječ je o kvalitetnom i iskusnom sportisti vrijednom profesionalnog poštovanja. Međutim, poštovanje prema igraču i njegovoj karijeri ne znači da je KK Zadar dužan da prihvati svaki predloženi finansijski okvir, nezavisno od svojih prioriteta, potreba ekipe i finansijskih mogućnosti."

"Zadar su decenijama predstavljali igrači različitih nacionalnosti"

Izvor: MN PRESS

"KK Zadar decenijama su predstavljali igrači i treneri različitih nacionalnosti, a Klub i zadarska publika uvijek su ih vrednovali prema njihovom odnosu prema dresu i igrama na parketu. Tako je bilo i tako će ostati. Na stolu Nadzornog odbora nije bila nacionalnost igrača, već značajan ugovor iznad statutarnog praga, u trenutku kada Klub na tim pozicijama već ima više ugovorenih igrača, a još nije riješio prioritetnu poziciju centra.

Odluka je donijeta isključivo u okviru statutarne odgovornosti Nadzornog odbora, vodeći računa o opravdanosti finansijske obaveze, postojećoj strukturi ekipe, odgovornom upravljanju ograničenim budžetom i dugoročnim interesima KK Zadra. Sve drugačije interpretacije razloga ove odluke odlučno odbacujemo kao netačne, neutemeljene i izrazito štetne za ugled Kluba", piše u saopštenju koje je potpisao Davor Karlović, predsjednik Nadzornog odbora KK Zadar.

Rade Zagorac je tako i dalje bez kluba, nakon prošle sezone u kojoj je nastupao na Tajvanu poslije epizoda u Rusiji (Avtodor Saratov i Samara) i Turskoj (Bujukčekmeče).