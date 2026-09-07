Dimitris Itudis napravio dva tima: Hapoel doveo 21 košarkaša, ne može sve ni da ih registruje za Evroliigu

Dimitris Itudis ima plan da ove sezone sa dva tima nastupa sa Hapoelom. Jedan će igrati domaću, a drugi Evroligu.

Izvor: EPA/VICTOR LERENA

Dimitris Itudis ne staje. Doveo je novo pojačanje i sada ima 21 igrača u sastavu, a od toga čak 12 bekova. Novi igrač Hapoela iz Tel Aviva je izraelski reprezentativac Maks Hajdeger. Ovaj iskusni 29-godišnji organizator igre stiže iz San Pablo Burgosa.

Samo nekoliko dana prije početka nove sezone košarkaš rođen u Los Anđelesu, a koji je u karijeri nastupao za Makabi, Bnei Hercliju, Oldenburg, Merkezefendi, Baskoniju, Veneciju, San Pablo Burgos i nekoliko timova u razvojnoj ligi potpisao je ugovor.

U Evroligi je dozvoljeno da se prijavi 20 igrača za sezonu i sa dolaskom Hajdegera taj limit je probijen, ali za sada iako je dobio ogroman ugovor Tamir Blat nije u planovima trenera Dimitrisa Itudisa.

Koga sve ima Hapoel?

Nevjerovatno je koliko sada plejmejkera ima na raspolaganju Itudis. Osim Blata na koga ne računa tu su Vasilije Micić, Tomaš Satoranski, Tajler Enis, Judžin German, Maks Hajdeger, Gaj Palatin i Jiftač Ziv, kao bekovi tu su Antonio Blejkni, Kendin Karington, Frederik Burdiljon i Bar Timor, a kao krila Elajdža Brajant, Amir Kofi, Džejkob Topin i Oz Blejzer,. Krilni centri su Zek Ledej, Iš Vejnvrajt i Tomer GInat, a centri DenOturu, Taj Odijase i Itaj Segev.

Sve vodi ka tome da će Hapoel u narednoj sezon i igrati sa dva različita tima, jedan u Evroligi, a jedan u domaćem prvenstvu gdje se vjerovatno planira da igraju domaći igrači poput Hajdegera.