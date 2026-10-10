FIBA objavila listu sudija za basket 3x3, Srbija ima najviše predstavnika

Na ažuriranoj FIBA listi za basket 3x3 Srbija ima troje sudija, što je više od bilo koje druge zemlje, ne u Evropi, već na svijetu.

Izvor: Privatna ahiva

Srbija godinama dominira u basketu 3x3, ali ne samo kad je u pitanju tim, već i sudije. Prema ažuriranoj FIBA listi arbitara sa "A" licencom za basket 3x3, na kojoj se nalazi svega 16 sudija iz cijelog svijeta, čak njih troje je iz Srbije! To su Miroslava Mima Jovičin, Jasmina Juras i Vladimir Vesković.

Srbija ima najviše predstavnika među evropskim zemljama - troje sudija, dok Mađarska ima dva, baš kao i Australija. Mnogoljudnije zemlje poput Turske, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske... imaju svega jednog predstavnika, ali je zanimljivo i to da Bocvana i Indonezija, kao ne tako popularne zemlje u svijetu basketa, imaju svoje predstavnike.

Veći broj sudija dolazi sa podneblja Evrope, čak njih devet, dok ih je iz ostatka svijeta sedmoro. Kad je u pitanju područje "starog kontinenta", odnos muško-ženskog bilansa je 5-4 u korist "jačeg" pola. S druge strane, žene u potpunosti vladaju kad je u pitanju broj sudija iz ostatka svijeta, odnos je 5-2.

Sudije iz Evrope:

Aleks Talisajnen (Estonija)

Nadžib Šadžidin (Francuska)

Brigita Čabai-Keškete (Mađarska)

Sesilija Montgomeri-Tot (Mađarska)

Pedro Maja (Portugal)

Miroslava Mima Jovičin (Srbija)

Jasmina Juras (Srbija)

Vladimir Vesković (Srbija)

Murat Džiner (Turska)

Sudije iz ostatka svijeta: