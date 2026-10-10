logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FIBA objavila listu sudija za basket 3x3, Srbija ima najviše predstavnika

FIBA objavila listu sudija za basket 3x3, Srbija ima najviše predstavnika

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Na ažuriranoj FIBA listi za basket 3x3 Srbija ima troje sudija, što je više od bilo koje druge zemlje, ne u Evropi, već na svijetu.

Srbija ima najviše sudija za basket 3x3 Izvor: Privatna ahiva

Srbija godinama dominira u basketu 3x3, ali ne samo kad je u pitanju tim, već i sudije. Prema ažuriranoj FIBA listi arbitara sa "A" licencom za basket 3x3, na kojoj se nalazi svega 16 sudija iz cijelog svijeta, čak njih troje je iz Srbije! To su Miroslava Mima Jovičin, Jasmina Juras i Vladimir Vesković.

Srbija ima najviše predstavnika među evropskim zemljama - troje sudija, dok Mađarska ima dva, baš kao i Australija. Mnogoljudnije zemlje poput Turske, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske... imaju svega jednog predstavnika, ali je zanimljivo i to da Bocvana i Indonezija, kao ne tako popularne zemlje u svijetu basketa, imaju svoje predstavnike.

Veći broj sudija dolazi sa podneblja Evrope, čak njih devet, dok ih je iz ostatka svijeta sedmoro. Kad je u pitanju područje "starog kontinenta", odnos muško-ženskog bilansa je 5-4 u korist "jačeg" pola. S druge strane, žene u potpunosti vladaju kad je u pitanju broj sudija iz ostatka svijeta, odnos je 5-2.

Sudije iz Evrope:

  • Aleks Talisajnen (Estonija)
  • Nadžib Šadžidin (Francuska)
  • Brigita Čabai-Keškete (Mađarska)
  • Sesilija Montgomeri-Tot (Mađarska)
  • Pedro Maja (Portugal)
  • Miroslava Mima Jovičin (Srbija)
  • Jasmina Juras (Srbija)
  • Vladimir Vesković (Srbija)
  • Murat Džiner (Turska)

Sudije iz ostatka svijeta:

  • Rianan de la Tore (Australija)
  • Vanesa Devlin (Australija)
  • Doroti Okač (Bocvana)
  • Ćirong Ši (Kina)
  • Donald Fransis Kvin (Indonezija)
  • Gonzalo Pas Čaponi (Urugvaj)
  • Dina Džekson (SAD)

Tagovi

Srbija basket

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC