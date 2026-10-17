logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dok su svi gledali Evroligu, desila se ABA senzacija: Amerikanac iz Čačka utišao Zagreb uz zvuk sirene

Dok su svi gledali Evroligu, desila se ABA senzacija: Amerikanac iz Čačka utišao Zagreb uz zvuk sirene

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Entoni Roj je već drugu utakmicu zaredom briljirao u dresu Borca, a sada je srušio Cibonu uz zvuk sirene.

Entoni Roj iz Čačka srušio Cibonu u Zagrebu Izvor: X/@ABA_League/Printscreen

Dok je cijela Evropa gledala Evroligu u "Draženovom domu" smo gledali čudo u ABA ligi. Entoni Roj je Ciboni ubacio 32 poena i još je pogodio za pobjedu uz zvuk sirene. 

Imao je Borac posljednji napad,. a Roj je uzeo loptu. Prošao je pored tri igrača, zavukao se ispod koša i uspio da pogodi na drugi obruč za 95:94, nakon čega smo čuli zvuk sirene. Pogledajte taj pogodak za pobjedu: 

Na ovoj utakmici Roj je pored 32 poena imao i solidan šut iz igre, ali je neverovatno da za 30 minuta na terenu nije upisao skok, asistenciju ili ukradenu loptu. Pored njjega istakli su se Jovan Novak sa 11 poena kao i Ranko Simović sa isto toliko. Kod Cibone Roko Badžim je imao 21 poen i 7 asistencija, Mičel i Mekgil su imali po 15 poena, Hepa 11, a Sikirić 11. 

Roj je debitovao u ABA ligi protiv Širokog u Čačku kada je pokazao samo djelić svog repertoara pa je dao 8 poena, tada uz 1 skok i 1 asistenciju. Protiv Igokee je već imao 20 poena iuz 2 skoka i dvije asistencije. 

Ko je novi šuter Borca? 

Entoni Lion Roj rođen je 2001. godine u Ouklendu u Kaliforniji i igra na poziciji beka. Ovo mu je prvi profi angažman, pošto je do sada samo mijenjao koledže. Sezonu 2020/21 proveo je na San Fancisku, narednu u Venači Veliju, a sezonu 2022/23 na Nju Meksiko Stejtu. Zatim je sezonu 2023/24 proveo na Lengstonu, a 24/25 na Viskonsin Grin Beju. Prošle godine je igrao za Oklahoma Stejt i poslije pet godina NCAA sada je u ABA ligi. 

Tagovi

KK Cibona KK Borac Čačak ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC