Dok su svi gledali Evroligu, desila se ABA senzacija: Amerikanac iz Čačka utišao Zagreb uz zvuk sirene

Entoni Roj je već drugu utakmicu zaredom briljirao u dresu Borca, a sada je srušio Cibonu uz zvuk sirene.

Izvor: X/@ABA_League/Printscreen

Dok je cijela Evropa gledala Evroligu u "Draženovom domu" smo gledali čudo u ABA ligi. Entoni Roj je Ciboni ubacio 32 poena i još je pogodio za pobjedu uz zvuk sirene.

Imao je Borac posljednji napad,. a Roj je uzeo loptu. Prošao je pored tri igrača, zavukao se ispod koša i uspio da pogodi na drugi obruč za 95:94, nakon čega smo čuli zvuk sirene. Pogledajte taj pogodak za pobjedu:

Anthony Roy FOR THE WIN! @kk_cibona | @BoracKlub #ABALiga | #NLBMagicMoment https://t.co/hdA8uFEjci — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)October 16, 2026

Na ovoj utakmici Roj je pored 32 poena imao i solidan šut iz igre, ali je neverovatno da za 30 minuta na terenu nije upisao skok, asistenciju ili ukradenu loptu. Pored njjega istakli su se Jovan Novak sa 11 poena kao i Ranko Simović sa isto toliko. Kod Cibone Roko Badžim je imao 21 poen i 7 asistencija, Mičel i Mekgil su imali po 15 poena, Hepa 11, a Sikirić 11.

Roj je debitovao u ABA ligi protiv Širokog u Čačku kada je pokazao samo djelić svog repertoara pa je dao 8 poena, tada uz 1 skok i 1 asistenciju. Protiv Igokee je već imao 20 poena iuz 2 skoka i dvije asistencije.

Ko je novi šuter Borca?

Anthony Roy show! Roy had his own show tonight. He scored 8 three-pointers, two buzzer-beating triples during the game and a game-winner in the end!What a night for the @BoracKlub star player!@kk_cibona | @BoracKlub #ABALiga https://t.co/sK4TfqPVPm — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)October 16, 2026

Entoni Lion Roj rođen je 2001. godine u Ouklendu u Kaliforniji i igra na poziciji beka. Ovo mu je prvi profi angažman, pošto je do sada samo mijenjao koledže. Sezonu 2020/21 proveo je na San Fancisku, narednu u Venači Veliju, a sezonu 2022/23 na Nju Meksiko Stejtu. Zatim je sezonu 2023/24 proveo na Lengstonu, a 24/25 na Viskonsin Grin Beju. Prošle godine je igrao za Oklahoma Stejt i poslije pet godina NCAA sada je u ABA ligi.