Evroliga je potvrdila da će se Fajnal-for ponovo održati u Abu Dabiju 2027. i 2029. godine, nastavljajući uspješnu saradnju.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga je potvrdila da će se završni turnir elitnog takmičenja ponovo održati u Abu Dabiju, i to 2027. i 2029. Time je nastavljena saradnja započeta 2025, kada je ovaj grad prvi put organizovao Fajnal-for i ugostio četiri najbolje ekipe Evrope.

Naredni Fajnal-for biće održan 28. i 30. maja 2027. u Etihad areni, na ostrvu Jas. U petak su na programu polufinalni mečevi, dok će se u nedjelju igrati finale za titulu prvaka Evrope, kao i završnica juniorskog takmičenja "Adidas NextGen".

Vidi opis Evroliga donijela važnu odluku: Poznato gdje će se igrati Fajnal-for 2027. i 2029. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Povratak najvažnijeg klupskog događaja evropske košarke u Abu Dabi potvrđuje namjeru Evrolige da nastavi širenje na međunarodnom tržištu, uz oslanjanje na destinacije koje mogu da ponude vrhunsku infrastrukturu, turističku ponudu i veliku organizacionu podršku", navodi se u saopštenju.

Bodiroga zadovoljan nastavkom saradnje

Predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga izrazio je zadovoljstvo zbog dogovora i zahvalio se partnerima iz Abu Dabija na podršci. Prema njegovim riječima, izdanje iz 2025. pokazalo je da završni turnir ima potencijal da privuče veliku pažnju i van tradicionalnih evropskih košarkaških tržišta.

"Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da objavim da se Fajnal-for vraća u Abu Dabi. Želio bih da se zahvalim Abu Dabiju na kontinuiranoj podršci i ukazanom povjerenju. Zajedno smo organizovali jedan od najboljih Fajnal-forova u našoj 26-godišnjoj istoriji, potvrdivši ogroman globalni značaj i privlačnost Evrolige. Ovaj novi korak pokazuje našu zajedničku posvećenost razvoju košarke i stvaranju nezaboravnih iskustava za naše navijače."

Vidi opis Evroliga donijela važnu odluku: Poznato gdje će se igrati Fajnal-for 2027. i 2029. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Sličnu poruku poslao je i izvršni direktor takmičenja Ćus Bueno, koji je naglasio da je partnerstvo dio dugoročne strategije rasta i povezivanja evropske košarke sa važnim međunarodnim centrima.

"Obnavljanje saradnje sa Abu Dabijem za izdanja Fajnal-fora 2027. i 2029. predstavlja još jedan značajan korak naprijed u našoj strategiji međunarodnog razvoja. Naš model, koji podrazumijeva povezivanje tradicionalnih evropskih košarkaških tržišta sa globalnim centrima koji raspolažu vrhunskom infrastrukturom, razvijenom turističkom ponudom i velikom zainteresovanošću za sport, nastavlja da daje izuzetne rezultate. Abu Dabi je postao važan partner u ostvarivanju te vizije i zajedno ćemo nastaviti da približavamo evropsku klupsku košarku što široj globalnoj publici."

Uspješno izdanje iz 2025. otvorilo vrata novom dogovoru

Prvi Fajnal-for u Abu Dabiju održan je u maju 2025. i privukao je veliko interesovanje navijača. Ulaznice su rasprodate za svega nekoliko sati, dok su televizijski prenosi i digitalne platforme zabilježili milione gledalaca i veliku aktivnost publike. Trofej je osvojio Fenerbahče, koji je slavio pred 12.000 gledalaca u Etihad areni. Uspješna organizacija turnira bila je jedan od ključnih razloga za nastavak saradnje i potvrdu novih domaćinstava.

U međuvremenu, košarka u regionu Bliskog istoka dobija sve veći prostor. Dubai je debitovao u Evroligi u sezoni 2025/26, a prenosi takmičenja na televiziji Dubai TV ostvarili su ukupnu gledanost od 19,57 miliona u regionu Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.