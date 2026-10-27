"Moramo da budemo strpljivi": Penjaroja progovorio o novajlijama i najavio povratak kapitena

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred duplo kolo Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju Asvelu u osmom kolu Evrolige, a dva dana kasnije će na megdan Žalgirisu. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja i dalje ima problema sa povredama igrača, dok će moći da računa na novajlije Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.

Van tima su Vanja Marinković, Tonje Džekiri i Derek Vilis i ima novih informacija oko njihovog oporavka i povratka na teren.

"Za Vanju je još rano govoriti, vjerovatno sljedeće nedjelje. Postoji mogućnost da zaigra protiv Kluža u ABA ligi. Za ostale ne znam - možda sljedeće nedjelje, a možda za dvije ili tri nedjelje."

Šta očekuje od novajlija? "Frenks ima iskustvo igranja u Japanu, Australiji i Izraelu, dok je Antoniju ovo prvo iskustvo u Evropi. Vjerovatno će im biti potrebno vrijeme, što je normalno za igrače koji dolaze da igraju po FIBA pravilima. Potrebno im je vrijeme, a mi moramo da budemo strpljivi. Kada je igrač prvi put u Evropi, situacija je uglavnom slična. Iz dana u dan igra bolje i bolje razumije situacije na terenu, ali takvim momcima treba vremena", rekao je Đoan Penjaroja.

"Moramo da budemo spremni"

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Španski stručnjak je kratko iznio očekivanja pred duel sa Asvelom. "Ovo je nova utakmica i svaka naredna je drugačija. Moramo dobro da se pripremimo za meč protiv Asvela, iako imamo duplo kolo ove nedjelje, trenutno je potpuni fokus na sutrašnji meč. Oni su talentovana i fizički jaka ekipa, a uz to imaju i iskusne i važne igrače, tako da moramo da budemo spremni na to", rekao je Penjaroja.

Komentar uoči puta za Francusku dao je i Itan Tompson. "Trudimo se da budemo bolji iz utakmice u utakmicu, a imamo i nove igrače u timu, tako da pokušavamo da im pomognemo da se što prije uklope i mislim da će biti od koristi cijelom timu. Potrebno je da pružamo dobre partije tokom svih 40 minuta i da težimo tome da odigramo cijelu utakmicu na pravi način. Imamo sjajne periode igre, ali naš sljedeći korak je da takav nivo održimo tokom čitavog meča", rekao je Tompson.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crno-bijeli su u prethodnom kolu pobijedili Crvenu zvezdu nakon produžetka rezultatom 85:82, dok je Asvel na gostovanju Žalgirisu upisao poraz (105:85). Beograđani su trenutno na skoru 4-3, a s druge strane Asvel je upisao dvije pobjede uz pet poraza.