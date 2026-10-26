Erik Mekolum je nahvalio Kevarijusa Hejsa i istakao da je zbog njegove sjajne igre Partizan dobio večiti derbi u Evroligi.

Izvor: YouTube printscreen

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u prvom vječitom derbiju ove sezone. Nakon produžetka uspjeo je da trijumfuje tim Đoana Penjaroje, a nakon meča se oglasio Erik Mekolum. Američki plejmejker je istakao nekoliko igrača koji su presudili.

Iskusni 38-godišnji plej koji je 2025. osvojio Evroligu sa Fenerbahčeom pohvalio je najboljeg igrača utakmice Karlika Džounsa, ali se posebno osvrnuo i na igru Kevarijusa Hejsa.

"Naravno da je razlog zbog koga su dobili meč Karlik Džouns. Ali Hejs je bio ključan. Pričam o tome kako je zaštitio obruč, imao je 8 skokova i 13 poena. Mislim pogledajte kako je preuzimao, kako je igrao odbranu u pikenrolu, kako je branio reket, kako je uspjeo da otjera bekove Crvene zvezde od prodora. Bio je svuda.

Samo pogledajte blokadu na Krisu Džounsu na kraju svega. Bio je sjajan. Ta dva igrača su zaista promijenila utakmicu, pokrenula su svoj tim. Mislim da je Partizan mogao i ranije da dobije meč, ali mislim da je Karlik Džouns bio predugo van igre. Tada se Crvena zvezda vratila. Da se ranije vratio Karlik Džouns zatvorila bi se utakmica i ne bi bilo nikakve nade. Ali Crvena zvezda je skoro preokrenula ovaj meč", rekao je Erik Mekolum.

Ko je Erik Mekolum?

Vidi opis Erik Mekolum: "Naravno Karlik Džouns, ali zbog drugog igrača je Partizan dobio derbi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Iskusni plejmejker je poznat kao sjajan strijelac, a sada je u turskom Esenler Eroksporu. Nije draftovan 2010. godine i nikada nije zaigrao u NBA, ali je u Evropi legenda. Igrao je za Elicur Netanju i Hapoel Kfar Sabu, pa Apolon iz Patre i Panionios, a onda u Kini. Zatim je nastupao za Galatasaraj, pa ponovo u Kini da bi potom igrao za Efes, Uniks, Himki i Lokomotivu Kubanj. Poslije Karšijake, Fenera i ponovo Galate sada je u Esenleru.

(MONDO)

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