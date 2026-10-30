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Novo NBA čudo u Evropi je Kevin Noks: Umjesto da bude superstar sa 27 spašava karijeru

Novo NBA čudo u Evropi je Kevin Noks: Umjesto da bude superstar sa 27 spašava karijeru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kevin Noks nije ispunio očekivanja koja su stavljena pred njega i sada sa samo 27 godina pokušava da spasi karijeru u Unikahi.

Kevin Noks u Unikahi Izvor: MN PRESS

Kevin Noks je u Evropi! Nekadašnji deveti pik na NBA draftu je poslije 320 utakmica u najjačoj ligi na svijetu ostao bez angažmana i probaće da sa 27 godina ponovo nađe formu u Evropi.

Noks je nakon samo godinu dana na Kentakiju kao veliki talenat došao u Njujork Nikse. Četiri godine je proveo tu, ali nije se razvio kao što se očekivalo, pa je otišao dalje.

Od tada se nigde nije zadržao, Atlanta, Detroit, Portland, Golden Stejt, kao i razvojna liga. Mijenjao je ekipe, uglavnom imao epizodne uloge i ruki sezona u Njujorku sa 12,8 poena i 4,5 skokova u proseku ostala mu je ubedljivo najbolja.

Šta ga čeka u Malagi?

Trener Ćus Vidoreta će probati da ga ubaci u rotaciju na pozicijama krila i krilnog centra gdje su Amin Nua, Džonatan Bareiro, Ignas Brazdeikis i Nihad Đedović. Vidjećemo koliko će to imati uticaja na igre španskog velikana. 

Kevin Noks je samo jedan u nizu igrača koji su poslednjih dana stigli u evropsku košarku. Crvena zvezda je dovela Kristijana Kolokoa, a Partizan se pojačao Robertom Frenksom i Antoniom Rivsom.

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Tagovi

Unikaha Evroliga košarka Kevin Noks

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