logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fenerbahče doveo pojačanje iz NBA lige: Šaras ekspresno reagovao poslije dva poraza u Evroligi

Fenerbahče doveo pojačanje iz NBA lige: Šaras ekspresno reagovao poslije dva poraza u Evroligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dvajt Pauel je novo pojačanje Fenerbahčea, što znači da je Šarunas Jasikevičijus dobio pojačanje da napadne titulu.

Fenerbahče doveo pojačanje iz NBA Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Fenerbahče je doživio dva poraza u nizu u duploj evroligaškoj nedjelji, prvo od Valensije, pa onda i od Real Madrida. Reakcija na sve to je dovođenje pojačanja iz NBA lige - stigao je Dvajt Pauel (35).

Tražio je Šarunas Jasikevičijus pojačanje u reketu i dobio je igrača koji je 12 godina proveo u najjačoj ligi na svijetu. Sa njim će pokušati da napadne titulu u Evroligi. Glavno je pitanje sada koliko će mu vremena biti potrebno da se navikne na evropsku košarku.

"Dobro došao u porodicu, želimo ti mnogo uspjeha", poručili su iz Fenerbahčea u saopštenju u kom su potvrdili novo pojačanje.

Nekada je igrao sa Lukom Dončićem u Dalasu i imao sjajnu sezonu uz Slovenca. Sada će pokušati nešto slično da ponovi u Evropi.

Dvajt Pauel rođen je 20. jula 1991. godine u Torontu, završio je koledž Stenford i 2014. godine je kao 45. pik izabran od strane Šarlota. Međutim, tada je dva puta trejdovan, prvo u Klivlend, pa onda u Boston. Nije se naigrao u Seltiksima, više je igrao u Razvojnoj ligi i već u decembru je doživio treći trejd, poslat je u Dalas.

U Mavsima je proveo čak 12 sezona, ali nije uspio da se nametne za novi ugovor i od septembra je slobodan igrač. Ukupno u karijeri ima prosek od 6.5 poena, 4,2 skoka i 1 asistenciju po meču. Najbolju sezonu imao je 2018/19 kada je bilježio 10.6 poena i 5.3 skokova po meču. Igra za reprezentaciju Kanade i sa njima je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu u Manili 2023. godine. Bilo je spekulacija i o odlasku u penziju, ali se to nije dogodilo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Fenerbahče Šarunas Jasikevičijus košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC