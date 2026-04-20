Šaras Jasikevičijus odjurio od novinarke: Rvačkim zahvatom ostao bez igrača kad je najvažnije

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus napustio intervju poslije teške povrede Krisa Silve na utakmici protiv Trabzona pred plej-of

Izvor: x.com/cemberici/euroleague_time

Prvak Evrope Fenerbahče je u utakmici turskog prvenstva protiv Trabzona (93:90) ostao bez povrijeđenog centra Krisa Silve poslije nerazumnog faula Egea Arara. Centar domaćih je rvačkim zahvatom bacio na parket Gabonca i čeka se saopštenje Fenera o težini njegove povrede.

Nije potrebno naglašavati koliko je ovo zabrinulo trenera Fenerbahčea Šarunasa Jasikevičijusa uoči početka plej-ofa 28. aprila. Njegov tim je prvi put od početka sezone zaigrao u kompletnom sastavu jer se oporavio i Nando de Kolo, a onda je stigao novi problem.

Silva je odmah zbrinut i ljekari su počeli da mu saniraju očiglednu povredu zgloba, a Jasikevičijus je proveo samo nekoliko trenutaka poslije meča u razgovoru sa novinarom. Otišao je usred njenog pitanja i ostavio je u šoku, pogledajte.

Muhabir Gökçe Alkan sorusunu soracakken Sarunas Jasikevicius röportajı bitirdi pic.twitter.com/JEYHIppgkN — Euroleague Time (@euroleague_time)April 19, 2026

Fenerbahče je u turskom prvenstvu na čelu tabele zajedno sa Bešiktašem srpskog trenera Dušana Alimpijevića (i jedni i drugi imaju skor 23-4), a u Evroligi će od 28. aprila igrati u četvrtfinalnoj seriji protiv Žalgirisa, nekadašnjeg Šarasovog kluba koji je odveo na Fajnal-for u Beogradu 2018.

"Bila je to utakmica sa mnogo uspona i padova. Najveći problem za nas bio je što nismo uspjeli da prelomimo meč. Posebno je razlog tome bio nedostatak stabilnosti u odbrani. Imali smo i perioda u kojima smo se mučili u napadu, ali smo za to pronašli rješenja. Kada pogledate cijelu utakmicu, teško smo zaustavljali Trabzonspor. Na kraju dana, zadovoljni smo što smo pobijedili i što ćemo imati makar kratku pauzu za odmor", rekao je poslije utakmice Jasikevičijus, ali nije htio više od ovoga da govori.