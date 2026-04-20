logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šaras Jasikevičijus odjurio od novinarke: Rvačkim zahvatom ostao bez igrača kad je najvažnije

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus napustio intervju poslije teške povrede Krisa Silve na utakmici protiv Trabzona pred plej-of

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus napustio intervju Izvor: x.com/cemberici/euroleague_time

Prvak Evrope Fenerbahče je u utakmici turskog prvenstva protiv Trabzona (93:90) ostao bez povrijeđenog centra Krisa Silve poslije nerazumnog faula Egea Arara. Centar domaćih je rvačkim zahvatom bacio na parket Gabonca i čeka se saopštenje Fenera o težini njegove povrede.

Nije potrebno naglašavati koliko je ovo zabrinulo trenera Fenerbahčea Šarunasa Jasikevičijusa uoči početka plej-ofa 28. aprila. Njegov tim je prvi put od početka sezone zaigrao u kompletnom sastavu jer se oporavio i Nando de Kolo, a onda je stigao novi problem.

Silva je odmah zbrinut i ljekari su počeli da mu saniraju očiglednu povredu zgloba, a Jasikevičijus je proveo samo nekoliko trenutaka poslije meča u razgovoru sa novinarom. Otišao je usred njenog pitanja i ostavio je u šoku, pogledajte.

Fenerbahče je u turskom prvenstvu na čelu tabele zajedno sa Bešiktašem srpskog trenera Dušana Alimpijevića (i jedni i drugi imaju skor 23-4), a u Evroligi će od 28. aprila igrati u četvrtfinalnoj seriji protiv Žalgirisa, nekadašnjeg Šarasovog kluba koji je odveo na Fajnal-for u Beogradu 2018.

"Bila je to utakmica sa mnogo uspona i padova. Najveći problem za nas bio je što nismo uspjeli da prelomimo meč. Posebno je razlog tome bio nedostatak stabilnosti u odbrani. Imali smo i perioda u kojima smo se mučili u napadu, ali smo za to pronašli rješenja. Kada pogledate cijelu utakmicu, teško smo zaustavljali Trabzonspor. Na kraju dana, zadovoljni smo što smo pobijedili i što ćemo imati makar kratku pauzu za odmor", rekao je poslije utakmice Jasikevičijus, ali nije htio više od ovoga da govori.

Tagovi

KK Fenerbahče Šarunas Jasikevičijus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC