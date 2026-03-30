Šampion Evrolige se raspada? Fenerbahče se rastao sa reprezentativcem Turske

Fenerbahče je objavio da je jedan od najboljih evroligaških igrača Skoti Vilbekin napustio klub iz Istanbula

Izvor: MN PRESS

Šampion Evrolige Fenerbahče obavijestio je javnost da se rastao sa jednim od lidera tima iz prethodnih sezona Skotijem Vilbekinom. Naturalizovani reprezentativac Turske po povratku sa oporavka od povrede nije dobio pravu priliku u ekipi iz Istanbula, te je rastanak bio najbolja opcija za obje strane.

"Fenerbahče je sporazumno raskinuo saradnju sa igračem Skotijem Vilbekinom, koji se našem rosteru pridružio u sezoni 2022/23 i koji je tokom četiri sezone u dresu Fenerbahčea dao doprinos mnogim ostvarenim uspjesima", navodi se u pozdravu Amerikancu.

"Zahvaljujemo se Skotiju Vilbekinu na doprinosu koji je dao našem timu i želimo mu mnogo uspjeha u nastavku karijere", dodaje se u kratkom tekstu Fenerbahčea.

Vilbekin je bio lider Fenera prije dvije sezone kad je prosječno bilježio 13,2 poena, 2,2 skoka i 3,4 asistencije po meču, a imao je i 1,1 ukradenu loptu na 34 utakmice, dok je na terenu provodio nešto manje od 25 minuta. Međutim, povreda koju je doživio na startu prošle sezone udaljila ga je od terena čitavu godinu, pa je u 2025/26 zaigrao na svega šest evroligaških mečeva.

Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını…pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol)March 30, 2026

Vilbekin postiže 7,7 poena, 1,3 asistencije za nešto manje od 15 minuta na terenu. Iako nije imao pravu priliku da pronađe ritam u novoj godini, Vilbekin je u jednom trenutku bio doveden i u vezu sa Partizanom.

Na drugoj strani, Fenerbahče nije u najboljem ritmu, iako je tim i dalje prvi na tabeli i ma skor 23-11, ekipa koju vodi Šarunas Jasikevičijus vezala je četiri poraza, po dva u svakom takmičenju, a u Evroligi su Žalgiris i Makabi bili bolji. Sad ekipu iz Istanbula čeka vidanje rana protiv Bajerna, te je jasno da protiv ekipe Svetislava Pešića neće biti lako, bez obzira na stanje na tabeli.