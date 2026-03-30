logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šampion Evrolige se raspada? Fenerbahče se rastao sa reprezentativcem Turske

Autor Bojan Jakovljević
0

Fenerbahče je objavio da je jedan od najboljih evroligaških igrača Skoti Vilbekin napustio klub iz Istanbula

Skoti Vilbekin napustio Fenerbahče Izvor: MN PRESS

Šampion Evrolige Fenerbahče obavijestio je javnost da se rastao sa jednim od lidera tima iz prethodnih sezona Skotijem Vilbekinom. Naturalizovani reprezentativac Turske po povratku sa oporavka od povrede nije dobio pravu priliku u ekipi iz Istanbula, te je rastanak bio najbolja opcija za obje strane.

"Fenerbahče je sporazumno raskinuo saradnju sa igračem Skotijem Vilbekinom, koji se našem rosteru pridružio u sezoni 2022/23 i koji je tokom četiri sezone u dresu Fenerbahčea dao doprinos mnogim ostvarenim uspjesima", navodi se u pozdravu Amerikancu.

"Zahvaljujemo se Skotiju Vilbekinu na doprinosu koji je dao našem timu i želimo mu mnogo uspjeha u nastavku karijere", dodaje se u kratkom tekstu Fenerbahčea.

Vilbekin je bio lider Fenera prije dvije sezone kad je prosječno bilježio 13,2 poena, 2,2 skoka i 3,4 asistencije po meču, a imao je i 1,1 ukradenu loptu na 34 utakmice, dok je na terenu provodio nešto manje od 25 minuta. Međutim, povreda koju je doživio na startu prošle sezone udaljila ga je od terena čitavu godinu, pa je u 2025/26 zaigrao na svega šest evroligaških mečeva.

Vilbekin postiže 7,7 poena, 1,3 asistencije za nešto manje od 15 minuta na terenu. Iako nije imao pravu priliku da pronađe ritam u novoj godini, Vilbekin je u jednom trenutku bio doveden i u vezu sa Partizanom.

Na drugoj strani, Fenerbahče nije u najboljem ritmu, iako je tim i dalje prvi na tabeli i ma skor 23-11, ekipa koju vodi Šarunas Jasikevičijus vezala je četiri poraza, po dva u svakom takmičenju, a u Evroligi su Žalgiris i Makabi bili bolji. Sad ekipu iz Istanbula čeka vidanje rana protiv Bajerna, te je jasno da protiv ekipe Svetislava Pešića neće biti lako, bez obzira na stanje na tabeli.

Tagovi

KK Fenerbahče

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC