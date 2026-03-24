Šampion Evrope pao u Beogradu!

Makabi je pobijedio Fenerbahče u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Makabi je pobijedio Fenerbahče 94:89 u dvorani Aleksandar Nikolić, u sjajnoj utakmici u kojoj je cijelim tokom imao kontrolu. Iako se činilo da se ekipa Šarunasa Jasikevičijusa vraća u ritam, "ponos Izraela" pokazao je karakter i pobijedio lidera Evrolige, iako je završnica bila puna prekida zbog tajm-auta, zbog rezultata koji se "lomio".

Makabi je od prvog minuta bio bolji tim. U početku su se ekipe smjenjivale u vođstvu, ali je serija slobodnih bacanja sredinom prve četvrtine donijela nešto ubjedljiviju prednost domaćinu u dvorani Aleksandar Nikolić. Uspio je Fenerbahče da odgovori, ali je bolja igra domaćina u samom finišu prvog dijela, a posebno trojka Tamira Blata donijela vođstvo 23:19.

Mnogo bolje igra domaćina viđena je u drugoj četvrtini. Serija 14:4 donijela je dvocifrenu prednost 44:29, a onda još po jedna trojka Blata u Horda u nastavku potpuno su demoralisali šampiona Evrope. Tako je ekipa Šarunasa Jasikevičijusa na velikom odmoru imala dvocifreni zaostatak 57:43.

Lider tabele potom je pokazao zašto je na prvom mjestu, a Nando de Kolo dokazao da nije za penziju. Za nešto više od četiri minuta ubacio je 12 poena, napravio važnu seriju za goste i doveo ekipu na tri poena razlike (67:64).

Zbog toga se nastavila velika borba u četvrtoj četvrtini, ali Makabi nije poklekao. Fenerbahče je morao da igra čvrstu odbranu, pa je domaćin poene uglavnom tražio sa linije penala, ali su na isti način odgovorili i košarkaši "ponosa Izraela".

Posjlednji minut meča trajao je gotovo pet minuta, s obzirom na to da su treneri oba tima često reagovali tajm-autima, kako bi što bolje izveli naredni napad. Na kraju, Oded Kataš je nadmudrio Šarunasa Jasikevičijusa. Još jednom je Evroliga pokazala da nema favorita i da svaki tim svakog može da savlada.

Najbolji u timu domaćina bio je Roman Sorkin koji je postigao 19 poena, za 24 minuta na terenu, a slijedio ga je Tre Klark sa 16. Na drugoj strani je Nando de Kolo odigrao vrlo dobar meč, ubacio 24 poena, šutirajući 64 posto iz igre odnosno 4/6 za dva i 3/5 za tri poena.

