ASVEL dobio pojačanje pred Partizan: Francuzi u Beogradu računaju na važnog igrača

Autor Nebojša Šatara
ASVEL je dobio pojačanje, baš pred meč protiv Partizana.

mbaje ndiaje igra za asvel protiv partizana Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Senegalski košarkaš Mbaje Ndiaje konačno se oporavio od povrede desne ruke koju je zadobio sredinom februara i vratio se na parket. U nedjelju je odigrao meč protiv Limoža, a očekuje se da će biti ključni član ekipe ASVEL-a i u utorak protiv Partizana u Beogradskoj areni od 20.45 sati.

Ndiaje, koji pokriva obje krilne pozicije, propustio je evroligaške duele sa Dubaijem, Efesom, Parizom i Makabijem, ali je protiv Limoža odmah pokazao koliko je važan. U startnoj petorci odigrao je 18 minuta i zabilježio sedam poena i šest skokova, doprinoseći rutinskoj pobjedi 90:73 i prekidu serije od tri poraza u svim takmičenjima.

Bivši igrač Burga i Bloe stigao je u Vilerban 2023. godine i brzo se nametnuo kao standardni član tima. U aktuelnoj sezoni Evrolige prosječno bilježi 7,4 poena, 5,1 skok i 1,2 blokade po meču, što ga svrstava među najefikasnije igrače u odbrani tima.

Jasno je da Partizan i tim iz Vilerbana neće voditi borbu za plasman u dalju fazu, već za čast u Evroligi. ASVEL trenutno zauzima posljednje mjesto na tabeli sa skorom 8-24. Tim iz predgrađa Liona je u prvom duelu savladao Partizan minimalno, 88:87, ali u prestonici Srbije očekuje ih uloga autsajdera. Uprkos tome, igra bez pritiska često donosi najbolje iz francuskog tima.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
