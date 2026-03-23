Evroliga dobila najmlađeg trenera u istoriji!

Interesantno rješenje Pariza za probleme u igri u posljednja dva mjeseca.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Pariz se rastao sa trnerom Frančeskom Tabelinijem i opet je odlučio da rešenje pronađe unutar svog stručnog štaba. Tako je odlukom rukovodstva za novog trenera imenovan Džulijus Tomas, trener koji je do sada bio prvi pomoćnik Tabeliniju.

Ono što je posebno zanimljivo kod Džulijusa Tomasa je da ima samo 27 godina, tako da je postao najmlađi glavni trener u istoriji Evrolige, kao i francuskog prvenstva, a na njemu je da li će taj status zadržati i poslije ljeta.

Julius Thomas Head Coach intérimaire



Arrivé à Paris à l’été 2023, Julius devient aujourd’hui le plus jeune coach de l’histoire de l’EuroLeague et la Betclic Élite, démontrant une nouvelle fois la capacité du Paris Basketball à donner sa confiance à de jeunes talents.pic.twitter.com/pR6bSGV2WL — Paris Basketball (@ParisBasketball)March 23, 2026



Za sada, Džulijus Tomas imenovan je na mjesto vršioca dužnosti trenera Pariza, pa ćemo vidjeti da li se radi o još jednom talentu koga je Pariz "napravio". Znamo da je stigao u ljeto 2023. godine u stručni štab Tomasa Isala, današnjeg trenera Memfisa, dok je takođe sarađivao i sa Tijagom Spliterom - trenerom Portlanda. Vidjećemo šta je naučio od njih i da li će možda Pariz prilagoditi nekoj svojoj novoj viziji, odnosno da li će odustati od "brze košarke".

Pariz je inače trenutno pri dnu tabele Evrolige i zauzima 17. mjesto sa skorom 12-21. Što se tiče domaćeg prvenstva, Pariz je na skoru 16-7 i zauzima treće mjesto.

