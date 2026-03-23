logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga dobila najmlađeg trenera u istoriji!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Interesantno rješenje Pariza za probleme u igri u posljednja dva mjeseca.

Najmlađi trener u istoriji Evrolige Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Pariz se rastao sa trnerom Frančeskom Tabelinijem i opet je odlučio da rešenje pronađe unutar svog stručnog štaba. Tako je odlukom rukovodstva za novog trenera imenovan Džulijus Tomas, trener koji je do sada bio prvi pomoćnik Tabeliniju.

Ono što je posebno zanimljivo kod Džulijusa Tomasa je da ima samo 27 godina, tako da je postao najmlađi glavni trener u istoriji Evrolige, kao i francuskog prvenstva, a na njemu je da li će taj status zadržati i poslije ljeta.


Za sada, Džulijus Tomas imenovan je na mjesto vršioca dužnosti trenera Pariza, pa ćemo vidjeti da li se radi o još jednom talentu koga je Pariz "napravio". Znamo da je stigao u ljeto 2023. godine u stručni štab Tomasa Isala, današnjeg trenera Memfisa, dok je takođe sarađivao i sa Tijagom Spliterom - trenerom Portlanda. Vidjećemo šta je naučio od njih i da li će možda Pariz prilagoditi nekoj svojoj novoj viziji, odnosno da li će odustati od "brze košarke".

Pariz je inače trenutno pri dnu tabele Evrolige i zauzima 17. mjesto sa skorom 12-21. Što se tiče domaćeg prvenstva, Pariz je na skoru 16-7 i zauzima treće mjesto.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC