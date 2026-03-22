Pravi se novi drim-tim u Evroligi: Kevin Panter više neće biti gazda, dolaze tri top pojačanja

Barselona je već spremila tri velika pojačanja za narednu sezonu.

Barselona je ove sezone imala mnogo problema i padala je i dizala je formu, a naredne godine planiraju u Kataloniji da naprave moćan tim Ćaviju Paskvalu. Već je procurilo koja tri velika pojačanja spremaju za sljedeću godinu.

Navodno su već sada jako blizu dovođenja Mozesa Rajta. Iskusni centar koji se probio igrajući u Turskoj stigao je u Evroligu kao pojačanje Olimpijakosa, a ove sezone u Žalgirisu kao prva opcija ima prosječno 12,9 poena i 6,1 skok.

Osim njega mete su i spoljni igrači Silvan Francisko i Nadir Hifi. Dok je dolazak Rajta navodno već dogovoren, za sada je dolazak Franciska i Hifija samo ideja.

Kakav će to biti tim

Fransisko je poslije koledža zaigrao u Francuskoj za Metropolitans, Paris i Roan, a zatim za Manresu i Peristeri. Poslije sezone u Bajernu, sada je u Žalgirisu i u Evroligi prosječno ima 17,1 poena, 6,4 asistencija i tri skoka. Hifi koga pamtimo i sa 3x3 terena u Srbiji već nekoliko godina je pravi hit u Evroligi. Prošle godine je bio najbolji mladi igrač takmičenja, a ove sezone prosječno ima 19 poena, 3,8 asistencija i 2,2 skoka.

To će biti velika pojačanja u timu koji već u svom sastavu ima bivše NBA igrače Tomaša Satoranskog i Tornikea Šengeliju, Kevina Pantera i Vila Klajburna, te Đoela Paru i Darija Brizuelu.