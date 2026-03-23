Majk Džejms ima novi klub?

Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Španije Majk Džejms je navodno na meti Barselone.

Izvor: MN PRESS

Majk Džejms je riješio da napusti Monako. Skratio je ugovor i već na kraju ove sezone će da ode iz kluba. Gdje? To je pitanje na koje mnogi čekaju odgovor, a španski mediji tvrde da će u Barselonu.

"Glavna meta Barselone je Majk Džejms. Postoje razgovori između igrača i kluba i dogovor bi mogao da bude postignut u narednim nedeljama. To znači da će ponovo sarađivati sa Ćavijem Paskvalom", napisao je Lukas Klemente, novinar "Mundo Deportiva".

Džejms poludio zbog plata

El Barça se ha marcado como objetivo principal de cara al próximo curso a Mike James



El jugador y el club están en conversaciones y se prevé que el acuerdo pueda cerrarse en las próximas semanas



El base volvería a trabajar de la mano de Xavi Pascualpic.twitter.com/14LvL4Pgvq — Lucas Clemente (@lclemente_23)March 23, 2026

Majk Džejms je izgubio živce zbog kašnjenja plata u Monaku. Klub ima problem sa finansijama jer bogati Rus Aleksej Fedorčev ne može da dođe do svog novca zbog sankcija Rusiji i zato je nastao veliki problem.

Džejms je na Tviteru iskazao svoje nezadovoljstvo, pričao je otvoreno protiv uprave kluba, pa je tako i kažnjen finansijski, dijelom od decembarske plate. Trenutno je povrijeđen i biće par nedjelja van terena, pa će biti zanimljivo vidjeti koliko može Monako bez najboljeg strijelca.

