logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Majk Džejms ima novi klub?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Španije Majk Džejms je navodno na meti Barselone.

Majk Džejms napušta Monako ide u Barselonu Izvor: MN PRESS

Majk Džejms je riješio da napusti Monako. Skratio je ugovor i već na kraju ove sezone će da ode iz kluba. Gdje? To je pitanje na koje mnogi čekaju odgovor, a španski mediji tvrde da će u Barselonu.

"Glavna meta Barselone je Majk Džejms. Postoje razgovori između igrača i kluba i dogovor bi mogao da bude postignut u narednim nedeljama. To znači da će ponovo sarađivati sa Ćavijem Paskvalom", napisao je Lukas Klemente, novinar "Mundo Deportiva".

Džejms poludio zbog plata

Majk Džejms je izgubio živce zbog kašnjenja plata u Monaku. Klub ima problem sa finansijama jer bogati Rus Aleksej Fedorčev ne može da dođe do svog novca zbog sankcija Rusiji i zato je nastao veliki problem.

Džejms je na Tviteru iskazao svoje nezadovoljstvo, pričao je otvoreno protiv uprave kluba, pa je tako i kažnjen finansijski, dijelom od decembarske plate. Trenutno je povrijeđen i biće par nedjelja van terena, pa će biti zanimljivo vidjeti koliko može Monako bez najboljeg strijelca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Monako KK Barselona košarka Evroliga Majk Džejms

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC