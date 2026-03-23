Valensija pod pritiskom pred Partizan u Evroligi

Ekipa Valensije vezala je tri poraza, dok nije savladala Granadu. A, rezultati jednog od kandidata za Fajnal-for počinju da brinu.

Izvor: MN PRESS

Ekipa Valensija do nedavno je bila u vrhu evroligaške tabele, ali je poslije dva bolna poraza u elitnom takmičenju zauzela peto mjesto. I dalje je španski tim i te kako kandidat za Fajnal-for, ali rezultati tima koji vodi Pedro Martines doveli su do toga da tim koji je važio za najveći "bum" postane ekipa u koju se sumnja.

Valensija je uspjela da pobjedom nad Granadom (107:91), u 23. kolu Endesa lige prekine niz koji je pomalo počeo da plaši ljubitelje košarke, pa i navijače. "Bio je to teških nedjelju dana za nas, jer smo izgubili tri utakmice, što nas je navelo na razmišljanje o svemu što se dogodilo. Unutar tima nismo pravili dramu. Ipak, primijetio sam u okruženju određeni negativni stavovi nakon nekoliko poraza, što me je iznenadilo."

Možda je "drama" postojala u okolini, ali bilo je i navijača sa drugačijim stavom. "Ne želim da generalizujem, jer su me u petak pozvali na večeru povodom 25. godišnjice navijačke grupe 'Nacho Rodilla', imao sam veoma prijatnu večeru sa navijačima i ono što su mi prenijeli bilo je potpuno pozitivno - bili su oduševljeni timom. Imao sam sreću da to tako doživim", dodao je trener Valensije.

Trener je, međutim, ukazao na drugačiju atmosferu na društvenim mrežama: "Ali imam utisak da na mrežama postoji taj negativni stav", rekao je Martinez, pa nastavio o pritisku koji ima ekipa Valensije u Evroligi. "Da postoje ljudi koji, u takvoj zahtjevnoj konkurenciji kao što je Evroliga, uzimaju zdravo za gotovo da moramo da pobijedimo određene utakmice... Ako pobijedimo u gostima protiv Efesa, koji ima sjajan tim; isto važi i za Pariz, koji je drugi u francuskoj ligi... Da li smo obavezni da pobijedimo Barselonu? To je izvanredan tim. Evroliga je veoma zahtjevna takmičarska liga, to moramo da razumijemo, a ako ne, onda griješimo, čak bih rekao - i kao društvo."

"Ono što se od nas traži jeste da tim daje maksimum u borbi, a ne samo da pobijedi. Pobijediti zavisi od mnogo faktora: forme, preciznosti i rivala, koji takođe igra košarku. Ali da neko dođe i kaže da igrači ne daju sve od sebe na svakom treningu... moramo da idemo maksimalno sa ovim igračima i ovim timom. Ako smo tako fiksirani samo na rezultate, pored nepoštovanja, mislim da je i nepravedno", zaključio je.







Standings provided by Sofascore

Bonus video:

(MONDO)