Ubjedljiv poraz Zvezde na Evroliginom turniru: Crveno-bijeli bez ikakve šanse u finalu u Pioniru

Autor Bojan Jakovljević
Juniori Crvene zvezde doživjeli su ubjedljiv poraz u finalu Evroliginog turnira u Beogradu i tako ostali bez mjesta na zavnšnom takmičenju u Atini

Poraz juniora Crvene zvezde u finalu turnira Evrolige Izvor: MN PRESS

Juniori Crvene zvezde doživjeli su ubjedljiv poraz na Evroliginom turniru koji se igrao u Beogradu. U finalu su poraženi od Insepa - 95:73. Mladi igrači crveno-bijelih nisu imali nikakvu šansu protiv vršnjaka iz Francuske koji će se tako naći na završnom turniru elitnog takmičenja u Atini, gdje će igrati za titulu.

Meč je riješen u drugoj četvrtini kada je gostujući tim napravio veliku seriju i na poluvrijeme otišao sa čak 20 poena prednosti (56:36). U drugom dijelu je srpski tim na sve načine pokušavao da se vrati u igru, ali je razlika bila prevelika.

Najbolji u Zvezdi bili su Egor Rjabov (14, 12sk) i Jovan Bikić (14, 4sk), Aleksej Nedeljković ih je pratio (12, 6as, 5sk), dok su se na drugoj strani istakao se Nejtan Soliman (19, 12sk, 5as). Podsjetimo, u meču za treće mjesto juniori Partizana su ubjedljivo poraženi od tima koji se zove NextGen Beograd (93:45).

