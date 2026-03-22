Partizan se obrukao na juniorskom turniru Evrolige u Beogradu: Težak poraz crno-bijelih za kraj takmičenja

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Juniori Partizana završili na četvrtom mjestu kvalifikacioni turnir Evrolige, koji je igran u Beogradu.

kosarkasi partizana izgubili na turniru evrolige u beogradu Izvor: MN PRESS

Mladi košarkaši Partizana prvo su propustili priliku da protiv Crvene zvezde igraju finale Evroliginog kvalifikacionog turnira, a zatim su u borbi za treće mjesto ubjedljivo poraženi - tim Next Gen Beograd ubjedljivo je slavio protiv crno-bijelih (93:45) koji nisu pokazali ni djelić talenta koji posjeduju.

Nakon prvih deset minuta košarke moglo je da se zaključi da će ovo biti egal meč i izjednačena borba za treću poziciju na turniru u Beogradu, ali je Partizan nakon toga potpuno stao. Next Gen Beograd je u narednih 30 minuta poptuno razbio ekipu Partizana, koja je u tom periodu ubacila 28 poena, a primila čak 74!

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Bruno Solano sa 20 poena, dok je Klark Rithauzer dodao 19. U ekipi koju predvodi nekadašnji turski košarkaš Doguš Balbaj zablistao je još i Luka Anderson koji je meč završio sa 15 poena. Na drugoj strani terena bilo je daleko više problema - efikasan je bio samo slovenački košarkaš Lukas Nikola Bojović koji je sa 15 poena zavrpio meč. Marko Jovanović je susret završio sa devet poena, Uroš Dramićanin je dodao osam, a povremeni prvotimac Uroš Mijailović odigrao je gotovo 12 minuta i postigao samo dva poena.

Partizan nije imao nikakve šanse da se nametne protiv tima koji je okupio neke od najtalentovanijih igrača u svom godištu u Evropi, pa neslavno završava turnir koji se prethodnih dana igrao u hali "Aleksandar Nikolić". Crno-bijeli su, uprkos velikim ambicijama, na kraju pomalo i razočarali navijače.

To znači da je tim Next Gen Beograd završio takmičenje na trećem, a mladi košarkaši Partizana na četvrtom mjestu. U ostalim utakmicama razigravanja, Makabi je bio bolji od Hapoela (70:64) za sedmo mjesto, dok je Efes savladao FMP (94:87) u borbi za peto. Finale turnira igra se od 15 časova između Crvena zvezda i INSEP.

