Partizan spremio 1,6 miliona za asa Fenerbahčea: Hoće da plati i obeštećenje za njega

Partizan želi da dovede Bonzija Kolsona, iskusno krilo Fenerbahčea

Krilni košarkaš Fenerbahčea Bonzi Kolson (30 godina, 198 centimetara), želja je Partizana za sljedeću sezonu, saznaje Kurir. "Navodno je Partizan ponudio Amerikancu oko 1,6 miliona evra po sezoni, uz obeštećenje šampionu Evrope od 200.000 evra", navedeno je.

Kolson je igrač Fenerbahčea od 2024. kada je došao iz Makabija i pod ugovorom je do ljeta 2027. Sa turskim velikanom prošle sezone osvojio je titulu prvaka Evrolige, a ove prosječno postiže 7,9 poena uz 3,2 skoka i 0,9 asistencija po meču.

Najefikasniji meč odigrao je protiv Zvezde (19 poena), u porazu svog tima od crveno-bijelih. Te večeri ubacio je četiri trojke iz pet pokušaja.

Kolson je rođen u januaru 1996. u glavnom gradu Sjedinjenih Država, Vašingtonu, a studirao je na prestižnom koledžu Notr Dejm. Na NBA draft je izašao 2018, ali nije bio odabran, pa je težim putem, kroz razvojnu ligu, našao svoje mjesto u Milvoki Baksima. Ipak, već 2019. počeo je evropsku karijeru i išao stepenik po stepenik, počev od Darušafake, preko Strazbura, Karšijake, pa do Makabija, u kojem je zaigrao 2022. godine.

Bio je MVP FIBA Lige šampiona 2021. i najbolji strijelac tog takmičenja, a uz to je osvajao i domaća prvenstva i sa Makabijem i sa Fenerbahčeom.

Podsjetimo, Partizan je formiranje tima za sljedeću sezonu već započeo najvažnijim potpisom - produžavanjem ugovora sa Karlikom Džounsom, plejmejkerom i svojim najboljim igračem.