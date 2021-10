Šampionat planete u biciklizmu: Istočno Sarajevo je centar svijeta u narednih pet dana!

Biciklistički centar svijeta u narednih pet dana biće Istočno Sarajevo, koje će ugostiti više od hiljadu takmičara na Svjetskom prvenstvu za amatere.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prva trka je sutra, a organizatori i domaćini su potvrdili da je sve spremno kako bi iz epublike Srpske i BiH poslata lijepa slika u svijet.

Završnica planetarne smotre kulminacija je onoga što je urađeno u prethodnih šest mjeseci intenzivnih priprema, a one preliminarne počele su prakrično 2018. godine kada je dobijeno domaćintvo u konkurenciji dvadesetak gradova.

Direktor prvenstva Vladimir Kuvalja zahvalio se domaćinima, Vladi Republike Srpske, institucijama i srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na svesrdnoj pomoći pri organizaciji ovog vrlo značajnog događaja, kako sa sportskog, tako i sa turističkog i privrednog aspekta.

"Sve pripreme su privedene kraju, takmičari od juče polako pristižu, a pedesetak zemalja svijeta imaće svoje predstavnike. Sam taj podatak govori koliko je ovo značajno takmičenje koje smo uspjeli da organizujemo je su svi nivoi vlasti dali značajan doprinos. Posebno bih se zahvalio policiji Republike Srpske i Kantona Sarajevo. Dali su sve od sebe tokom kvalifikacione trke u avgustu, a tako je i sada, jer je bezbjednost dogažaja na prva na listi proriteta. Ponosan sam što smo orgaizatori ovakvog događaja i uvjeren sam da će sve proteći u najboljem redu", rekao je Kuvalja.

PROGRAM SP U BICIKLIZMU - Prva trka - hronometar na Palama. Srijeda, 6. oktobar, start 13 časova, proglašenje pobjednika oko 15:45.

- Druga trka - timski hronometar 7. oktobar Spasovdanska ulica Istočno Novo Sarajevo, start 17 časova, kraj oko 17:45, odmah potom slijedi svečano otvaranje - ceremonija počinje u 19 časova. Ukoliko bude lijepo vrijeme biće na Trgu Srbija, a ako ne, u Sportskoj dvorani u Istočnom Novom Sarajevu.

- Mediofondo trka - subota 9. oktobar. Start u 11 časova Spasovdanska ulica Istočno Novo Sarajevo, cilj je ispred hotela Rajska Dolina na Jahorini oko 14.

Tada otprilike počinje i proglašenje pobjednika.

- Granfondo trka - nedjelja 10. oktobar. Start u 10 časova Spasovdanska ulica Istočno Novo Sarajevo, cilj je ispred hotela Rajska Dolina na Jahorini oko 14.

Tada otprilike počinje i proglašenje pobjednika.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ponosan je što se ovako važno takmičenje održava u gradu na čijem je čelu, Srpskoj i BiH.

"Nije bilo davno kada smo razgovarali o prihvatanju prvenstva. Pristali smo i nadam se da ćemo na najbolji način predstaviti naš grad, Srpsku i BiH. Imali odličnu saradnju sa organizatorom, bili pod prijetnjom korone, plaćanja licence... Sve smo uspješno prebrodili, pa sam posebno zadovoljan što će trke proći kroz više opština Istočnog Sarajeva. Takođe, ostaćemo na biciklističkoj mapi jer ćemo i narednih godina biti domaćini kvalifikacione trke. I u prihodovmom smislu to nije mala stvar. Raduje me što će ljudi iz svih krajeva svijeta upoznati ovo mjesto koje je u prošlosti naćalost bilo poznato kao grad iz koga dolaze loše vijesti. Sada imamo priliku da to izbrišemo, kao što smo inili kada smo bili domaćini EYOF-a", istakao je Ćosić.

Trka kojom se otvara prvenstvo je individualni hrnomometar koji će biti u srijedu održan u Palama. Start je zakazan za 13 časova, a više od 250 takmičara će se boriti protiv štoperice na stazi dugoj 19,2 kilometra.

"Nismo imali dilemu da li da se uključimo u organizaciju, jer smo shvatili koliko je ovo dobar vid promocije naše opštine, a naročito olimpijske ljepotice Jahorine. Poželio bih sreću svim učesnicima, a mi ćemo se sigurno potruditi da budemo dobri domaćini i na taj način ubijediti dobar dio učesnika da nam se vrate", rekao je načelnik Pala Boško Jugović.

U četvrtak je zakazan timski hronometar koji startuje u 17 časova sa Trgu Srbije u Istočnom Novom Sarajevu gdje je i cilj, a u 18 časova počinje svečano otvaranje prvenstva. Potom slijedi dan odmora i priprema za dvije najvažnije trke.

Mediofondo je na programu 9. oktobra, pa iako je start u Istočnom Novom Sarajevu, a cilj na Jahorini ipak je nešto lakši od granfonda i namijenjen je nešto iskusnijim biciklistima koji će morati da prevezu 100 kilometara.

U nedjelju, posljednjeg dana prvenstva, je veliko finale - granfondo trka koja će okupiti najveći broj takmičara. Staza je takođe ista kao na avgustovskoj kvalifikacionoj trci, ali je dodatnim krugom produžena sa 100 na 135 kilometara. Start je u Spasovdanskoj ulici u deset časova, a očekuje se da najbolji na cilj dođu nešto prije 13 časova.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Longo, Hugerland, Šimenc...

Najbolja biciklistikina svih vremena Žani Longo stigla je u Istočno Sarajevo i biće prva zvijezda prvenstva. Francuskinja koja je obilježila istoriju ženskog biciklizma daće posebnu težinu događaju.

U prebogatoj karijeri je osvojila zlatnu olimpijsku medalju 1996. godine u Atlanti, a pet puta je trijumfovala na Svjetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu, te još četiri puta osvajala titulu najbolje na planeti u hronometru. Sa četiri osvojene medalje na Olimpijskim igrama, trenutno je druga najuspješnija sportistkinja Francuske svih vremena.

Osim nje, velika zvijezda prvenstva je i Holanđanin Džoni Hugerland, jedan od najpoznatijih bicilista 21. vijeka koji je tokom avgusta trijumfovao u obje trke - hronometru i drumskoj.

Tu je i Slovenka Laura Šimenc koja je više puta bila prvak svijeta u granfondo konkurenciji, kao i još mnogo bivših profesionalaca koji su osvajali medalje na najvećim takmičenjima.

