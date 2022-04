Marinko Umičević: "Ne zna se gdje će se i da li će se uopšte igrati završnica Kupa BiH u rukometu"!

Održana je još jedna sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH na kojoj se govorilo i završnici Kupa BiH ra rukometaše i rukometašice.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Na održanoj sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine razgovaralo se o mnogim temama, a između ostalog i o završnici Kupa BiH za rukometaše i rukometašice oko čega se, prema riječima Marinka Umičevića, vodila dosta žučna polemika oko izbora domaćina finalnog turnira.

"Stav Rukometnog saveza Republike Srpske je da domaćini treba da budu ŽRK Grude i HRK Izviđač, jer im to po ključu pripada i zbog toga RK Borac m:tel nije želio da se kandiduje za domaćinstvo. Tada su se bošnjački delegati povukli, da bi nakon toga izašli sa prijedlogom da ŽRK Hadžići budu domaćini, jer slave 70 godina kluba iako su bili domaćini prije dvije godine", dodao je potpredsjednik RS BiH Marinko Umičević.

Potpredsjednik RS BiH je rekao kako se pokrenula inicijativa o tome da Sloboda i ove godine bude domaćin što je prema njegovim riječima dovelo do rasprave.

"Takođe, ponovo žele da RK Sloboda bude domaćini rukometašima iako su bili prošle godine i tada je nastala žučna rasprava i niko nije htio da popustiti. Mi smo rekli da je to za nas Federacija i kako se oni dogovore da ćemo biti saglasni i tražimo da se poštuje to neko nepisano pravilo ključa po pitanju domaćinstva završnice Kupa. Uslove koji su klubovi ponudili nisu mjerili da neko treba da bude domaćin. Desilo se prije dvije godine da se niko nije prijavio i tada je finalni turnir odigran u Doboju i to je Savez sve finansirao. Dakle, za sada se ne zna gdje će se igrati i da li će se uopšte i odigrati finalni turnir za pobjednika Kupa BiH u obje konkurencije", naglasio je Umičević.

Tema današnje sjednice bili su i ugovori koje su imali sad već bivši selektor muške „A“ reprezentacije Ivica Obrvan, te ženske „A“ selekcije Radan Rovčanin kojem mu je u međuvremenu istekao ugovor.

"Kada je riječ o gospodinu Ivici Obrvanu želim još jednom istaći da je njegov ugovor sam od sebe sporan, jer je potpisan mimo odluke UO i kojeg nikad nismo vidjeli, da jesmo mnoge stvari ne bismo prihvatili. Sve je to podvaljeno gospodinu Mensuru Sinanoviću koji je rekao da ga nije pročitao. Zadužili smo predsjednika Slobodana Zadru da sa bivšim selektorom obavi razgovor, jer želimo da nađemo zajednički izlaz. Mi smo pretrpjeli štetu njegovom ostavkom uoči meča sa Grčkom, da ju je dao ranije onda bi Toni Čolina birao igrače (raspoloženje UO je da on treba da ostane selektor), pa bi u tom slučaju igrao naš najbolji rukometaš Marko Panić, a vjerujem i neki igrači koji su se ranije bili oprostili. Imamo obavezu od koje ne bježimo, ali ima obavezu i gospodin Ivica Obrvan", rekao je potpredsjednik Rukometnog saveza BiH Marinko Umičević.

Skupština Rukometnog saveza BiH biće održana 28/29. maja tekuće godine, a mjesto održavanja sjednice biće naknadno određeno. Poslije četiri godine biće ovo prva skupština i uskoro će biti poznato gdje će ista biti održana. Na ovoj sjednici, između ostalog, biće izabrani novi ljudi za Skupštinu RS BiH. Isto tako znaće se i sastav Upravnog odbora, odnosno da li će biti novi ljudi ili će biti potvrđen mandat sadašnjim članovima.

Ovom treba dodati da Upravni odbor nije donio nikakav stav po zahtjevu RS Slovačke gdje je igrano EP, i gdje Savez terete za dug od 12.000 evra od čega je polovina za PCR testove. Na dnevnom redu nije došao dopis „Energoinvesta“ koji hoće da izbace Savez iz trenutnih prostorija zbog navodnog dugovanja od prošlog saziva i koja se kreću na stotine hiljade maraka.