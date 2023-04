Rubljov ponovo napravio šou na presu: To nije moj trener, to je njegov brat blizanac!

Ruski teniser ima odličan nastup na Srpska openu, prilično je raspoložen i van terena. "Nikom se ne javljam na telefon poslije meča", otkrio je Rubljov.

Andrej Rubljov prvi je finalista Srpska opena pošto je u polufinalu sa 6:2, 6:4 savladao Aleksa Molčana.

Nakon osvajanja mastersa u Monte Karlu ruski teniser ide i ka odbrani titule na Srpska openu, a svo vrijeme od dolaska u Banjaluku Rubljov je prilično raspoložen.

Na konferenciji za novinare poslije prošlog meča napravio je šou kada nije najbolje razumio jedno pitanje pa je zasmijao cijelu salu, a tako je bilo i poslije današnje pobjede.

Rubljov je dobio pitanje da li je njegov trener Fernando Visente sada u Barseloni, pošto su ga vidjeli na turniru u katalonskom gradu, ali je njegov odgovor iznenadio sve prisutne.

"On ima brata blizanca, možda je to njegov blizanac", rekao je Rubljov i nasmijao novinare koji su pomislili da se šali, pa je morao da dodatno objašnjava: "Ne šalim se, stvarno. Pepe je njegov brat, on je sa Bautistom. Oni su blizanci, ali kada ih staviš jednog pored drugog, onda možeš da ih razlikuješ, Pepe je malo deblji".

On je objašnjavao šta znači slogan "Igraj za život“ koji koristi na društvenim mrežama.

"To je ono o tamnoj i svijetloj strani, kao u Ratovima zvijezda. Ima mnogo tamnih i svijetlih stvari koje se dešavaju u svijetu. Ovdje se radi o tome da radiš više tih svijetlih, da budeš dobar, to je važno prije svega za nove generacije. Jer klinci su najčistija energija kada odrastaju, oni upijaju sve što ih naučiš i bitno je da uzimaju tu čistu energiju što je više moguće. Tako nekako", objasnio je Rubljov i dodao uz smijeh: "Nekad su moji odgovori pametni“.

Nakon pobjede nad Molčanom ruski teniser je vozio bicikl, a u jednom trenutku činilo se da i razgovara na telefon, ali je Rubljov otkrio da to ne radi.

"Nisam ni sa kim pričao telefonom. Ne radim to. Vozio sam bicikl i razgovarao sa svojim trenerom. Nikada se ne javljam na telefon poslije meča. Ranije kada sam bio mlađi ponekad su me roditelji zvali poslije mečeva, ali sada se nikom ne javljam", rekao je Rubljov.

Govoreći o meču Rubljov je rekao da je bez potrebe napravio sebi pritisak u drugom setu, jer je htio da što prije završi meč.

"Srećan sam što sam u još jednom finalu. Igrali smo dobar tenis. U drugom setu počeo sam da osjećam da igram bolje. On je bio malo izgubljen. Počeo sam da pritišćem jer sam htio da završim meč. Kada imaš taj osjećaj da možeš da završiš, pokušavaš da uradiš to što prije, ali onda sam počeo da se stresiram, da paničim. Aleks je počeo da vjeruje u sebe, zaigrao je bolje i na kraju smo imali dramu u drugom setu".

Ta drama viđena je u devetom gemu, kada je Rubljov tek nakon šest izjednačenja i četvrte brejk lopte došao do brejka i poveo 5:4, nakon čega je servirao za meč.

"Počeo sam da se stresiram u drugom setu, jer sam imao oojećaj da mogu da napravim dupli brejk. Bez potrebe sam nabio sebi pritisak, počeo sam da iskazujem emocije. Aleks je počeo da igra bolje, da vjeruje, jer nije imao šta da izgubi. Aleks je bio malo i umoran jer je sve mečeve igrao u tri seta i na kraju sam uspio da dođem do tog brejka", zaključio je Rubljov.