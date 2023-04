Rubljov bi volio da mu Novak bude trener: RADO, ALI NEMAM DOVOLJNO NOVCA DA GA PLATIM!

Zanimljivu i prilično opuštenu konferenciju za novinare održao je Rubljov poslije pobjede i pričao o kumstvu sa porodicom Medvedev, ćevapima, Novaku, prijateljstvu sa Džumhurom...

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Andrej Rubljov počistio je Peruanca Huana Pabla Variljasa na svom prvom meču na Srpska openu, pa je prilično opušten i raspoložen bio na konferenciji za novinare koja se završila smijehom svih prisutnih.

Počelo je ni manje ni više ćevapima!

"Juče sam jeo ba-nja-lu-ka će-vap", izgovarao je Rubljov na srpskom i odmah izazvao smijeh svih prisutnih. "Probao sam ih naravno, ali već prvi dan sam ih probao. Sviđaju mi se, pravo meso je uvijek ukusno", rekao je Rubljov.

Njegov najveći protivnik na Srpska openu, Novak Đoković, na svojoj konferenciji nabacio je da bi želio da trenira Nika Kirjosa, uslijedio je ekpresan odgovor Australijanca, a sada je jedno od pitanja za Rubljova blo da li bi pristao da mu bude trener.

"Nemam dovoljno novca da platim Novaka. Ali to bi mi bilo zadovoljstvo. On je jedan od najboljih u isroriji i da mi samo dio iskustva prenese to bi bilo nestvarno", poručio je Rubljov.

On je prokomentarisao i komentare igrača da je teren u Banjaluci prilično spor, o čemu je govorio i Đoković rekavši da je možda i najsporiji na kojem je igrao.

"Teren jeste spor. Ali ne vjerujem da je najsporiji, ali jeste sporiji od ostalih. Kada sam igrao polufinale Monte Karla protiv Frica bilo je sporije nego danas čini mi se. Meni se ovakvi uslovi sviđaju, ali činjenica je da je sporije".

Rubljov je nedavno postao i kum ćerki Danila Medvedeva, pa je i to bila tema današnje konferencije,

"Nisu mi rekli odmah da je to tolika odgovornost. Prvo sam pristao, a onda sam shvatio šta je to. To je bilo prije Monte Karla, imali smo vremena za ceremoniju i bilo je jako lijepo. Čast je biti kum. Danil je jedan od mojih najboljih prijatelja, znamo se od kad sam imao šest godina, sada sam kum i to je veliko zadovoljstvo i čast. Hvala im što imaju povjerenja, zaista je lijep osjećaj", rekao je Rubljov.

Ruski teniser već nakon meča sa Variljasom na terenu je govorio o predstojećem meču sa Džumhurom, rekavši da je veliki prijatelj sa bh. teniserom i da je često igrao s njim. Damir Džumhur je takođe blizak i sa Novakom Đokovićem, kome bi eventualnim iznenađenjem i pobjedom nad Rubljovim učinio uslugu.

Upitan da prokomentariše to, Rubljov nije najbolje shvatio pitanje, zbunio se i pokušao da pohvata "čiji prijatelj? ko?", što je ponovo donijelo mnogo smijeha.

"Oni su bolji prijatelji jer pričaju isti jezik. Novak je najbolji igrač na turu, on ne treba pomoć. Možda Novak kaže nešto Džumhuru da pomogne njemu protiv mene", rekao je uz osmijeh Rubljov na kraju konferencije.